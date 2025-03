Le Sens des Choses : derrière la série de Max, l'histoire vraie de Delphine Horvilleur

L'essai de la première femme rabbin - "Vivre avec nos morts" - prend la forme d'une série avec "Le Sens des Choses", disponible en 2025 sur la plateforme Max.

Rabbin et héroïne de série. Delphine Horvilleur, la plus célèbre femme rabbin de France, voit sa vie et son expérience partagés avec le plus grand nombre sur la plateforme Max, à partir du 28 mars 2025. La série Le sens des choses est directement adaptée de son essai à succès Vivre avec nos morts (Prix Renaudot Poche 2022) qui philosophait sur le deuil en racontant des enterrements qui l'ont marquée.

L'adaptation du livre a été confiée à des scénaristes chevronnés : Noé Debré - derrière les séries Parlement, Zorro et les films Le monde est à toi, Problemos ou encore Dheepan - et Benjamin Charbit (Zorro, Sous contrôle, La Bête). Pour incarner la femme rabbin, la production a choisi Elsa Guedj (Drôle, Une jeune fille qui va bien), entourée d'Eric Elmosnino (Gainsbourg vie héroïque), l'humoriste Manu Payet, ou encore Noémie Lvovsky (Camille redouble).

Quelle est l'intrigue de la série Le Sens des Choses ?

Léa, 28 ans, est l'une des rares femmes rabbins de France : frêles épaules, grandes responsabilités puisqu'elle doit trouver les réponses dans le labyrinthe de petites et de grandes questions de la vie des gens. Mais comment être un guide pour les autres quand on est soi-même aux prises avec les fondamentaux de l'amour, de la famille et en quête de sens ?

Quels acteurs au casting de la série Le Sens des Choses ?

Elsa Guedj : Léa

Eric Elmosnino : André

Manu Payet : Ilan

Noémie Lvovsky : Perle

Anouk Grinberg : Laurence

Suzy Bemba : Suzanne

Solal Bouloudnine : Joël

Lionel Dray : Arié

Où voir la série Le Sens des Choses en streaming ?

Pour regarder Le Sens des Choses, il faudra s'abonner à Max. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.