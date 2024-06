A Knight of the Seven Kingdoms : la prochaine série issue de Game of Thrones est actuellement en tournage

A Knight of the Seven Kingdoms est le prequel de la célèbre adaptation télévisée de Game of Thrones. En cours de production, elle sera diffusée prochainement en streaming.

Les fans de Game of Thrones devraient se réjouir : après House of the Dragon, la série aura droit à une nouvelle série dérivée de l'uniers fantastique de George R.R. Martin. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight est adaptée des nouvelles Tales of Dunk and Egg, qui introduisent certains des clans de la saga du trône de fer.

Les six premiers épisodes de la saison 1 se baseront sur le premier volume d'une saga qui compte pour l'instant trois opus, mais le célèbre auteur songe déjà au quatrième tome. Le tournage de la première saison a débuté à Belfast, en Irlande, et suit un duo improbable : un jeune chevalier naïf mais courageux et son écuyer, en route pour un tournoi. Pour l'heure, la date de sortie n'est pas connue, mais on peut s'attendre à découvrir A Knight of the Seven Kingdoms durant l'année 2025 au plus tôt.

Quelle est l'intrigue de The Hedge Knight ?

Presque cent ans avant le début de Game of Throne, une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, Dunk est une jeune écuyer au service d'un vieux chevalier qui vient de mourir en route pour un prestigieux tournoix. Dunk décide alors de participer sous le nom de ser Duncan le Grand et prend sa place. Il rencontre sur sa route un jeune garçon insolent, surnommé "l'Oeuf", qu'il prend à son service comme écuyer. Mais ce dernier est pourtant bien plus que ce qu'il semble être au premier abord...

Quel casting pour A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight ?

Peter Claffey : Ser Duncan le Grand / Dunk

Dexter Sol Ansell : Oeuf

Finn Bennett : Aerion Targaryen

Bertie Carvel : Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford : Tanselle

Daniel Ings : Ser Lyonel Barotheon

Sam Spruell : Maekar Targaryen

Où voir A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight en streaming ?

Les six épisodes de la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knig seront disponibles prochainement sur HBO, même si aucune date n'a encore été révélée. En France, ce sera sur Max qu'il faudra se rendre pour découvrir les prochains épisodes, lorsque leur date de sortie sera annoncée.