"Ma femme était dévastée" : Arnold Schwarzenegger s'exprime sur sa liaison et son enfant caché

Un documentaire consacré à Arnold Schwarzenegger est disponible sur Netflix. L'acteur y revient notamment sur sa vie privée et sa liaison avec son employée de maison.

Arnold Schwarzenegger est partout sur Netflix : dans la série d'action Fubar, mais aussi dans un documentaire en trois épisodes, intitulé Arnold, disponible depuis le 7 juin. L'acteur et ancien gouverneur de la Californie y détaille son parcours professionnel, mais également sa vie privée... et ce qu'il appelle lui-même l'un de ses "échecs" personnels. Accusé par six femmes d'attouchements en 2003, l'acteur, alors en campagne électorale, avait nié en bloc. Il s'en excuse aujourd'hui et admet que ce qu'il a fait était "mal".

Mais ce n'est pas la seule chose qu'il dit regretter dans le documentaire Netflix. Arnold Schwarzenegger fait des révélations autour de son fils longtemps resté caché, Joseph Baena. Alors que l'acteur, aujourd'hui âgé de 75 ans, était marié à Maria Shriver (de 1986 à 2011), il a eu une liaison avec son employée de maison, Mildred Baena, en 1996. De cette liaison est né, dans le plus grand secret, leur fils, aujourd'hui âgé de 25 ans.

"Plus il grandissait, plus c'est devenu évident à mes yeux qu'il était mon fils"

"Au départ, je ne savais pas que j'étais son père, mais j'ai commencé à avoir un pressentiment, détaille le comédien et ancien culturiste dans le documentaire Netflix. Plus il grandissait, plus c'est devenu évident à mes yeux qu'il était mon fils."

Dans le documentaire, l'acteur connu pour son rôle dans Terminator revient ainsi sur une séance de thérapie de couple avec son ex épouse en 2011, au cours de laquelle elle lui demande frontalement s'il est le père de l'enfant de leur employée. "J'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté", se souvient Arnold Schwarzenegger. "Et puis je lui ai dit la vérité : 'oui, Maria. Joseph est mon fils.' De toute évidence, cela l'a dévastée."

L'information finit alors par fuiter dans les médias, égratignant la réputation de l'ancien gouverneur de Californie . "J'ai causé assez de peine à ma famille à cause de ma connerie. A cause de tout ça, tout le monde a souffert : Maria, les enfants, Joseph... tout le monde. C'est un énorme échec. Je vais devoir vivre avec ça pour le restant de mes jours."

Aujourd'hui, malgré le divorce, Arnold Schwarzeneger affirme entretenir toujours une bonne relation avec ses enfants, Joseph inclus, mais aussi avec son ex-femme Maria Shriver.