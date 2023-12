Affaire Depardieu : les soutiens de l'acteur s'organisent

Une pétition visant à soutenir l'acteur est actuellement en préparation, selon un information du Parisien. Elle devrait être publiée dans le courant de la semaine du 25 décembre 2023.

Les soutiens de Gérard Depardieu sont actuellement en train de préparer une pétition visant à défendre l'acteur, selon une information du Parisien. Le journal n'a pas révélé l'identité des signataires, mais plusieurs personnes ont déjà affirmé qu'elles en feraient partie. Bertrand de Labbey, son agent dit être "avec Gérard de tout cœur. J'ai ma conviction. Il est venu au bureau des dizaines de fois et aucune femme ne s'est jamais plainte de lui. Au contraire, c'est un homme généreux. Ce qui se passe m'attriste beaucoup", a-t-il confié au Parisien. Son ancien agent, Dominique Besnehard, a également confirmé qu'il signerait cette pétition. Il dit n'avoir "jamais vu" Gérard Depardieu "se conduire comme un porc (...) malgré son physique, c'est un homme féminin", assure-t-il. La pétition devrait être publiée dans le courant de la semaine du 25 décembre. Emmanuel Macron a lui aussi tenu à défendre le comédien, estimant qu'il était victime d'une "chasse à l'homme", expression également employée par la fille de l'acteur, Julie Depardieu. Selon elle, il est "radicalement exclu de la société parce qu'il a la liberté de parler comme il l'entend". Même son de cloche pour son ex-compagne Carole Bouquet, sur le plateau de Quotidien, elle a tenu à affirmer que Gérard Depardieu était "incapable de faire violence à une femme". Fanny Ardant a également dénoncé une "mise à mort" de l'acteur.

Accusé d'agressions par seize femmes

Pourtant, l'acteur est accusé d'agressions sexuelles par seize femmes, dont trois qui ont porté plainte pour viol, et l'homme a été mis en examen en 2020 après la plainte de la comédienne Charlotte Arnould. Hélène Darras, actrice, et Ruth Baza, journaliste, ont également déposé plainte pour viol, pour des faits qui remonteraient respectivement à 2007 et 1995. La diffusion du Complément d'Enquête consacré à l'acteur a également fait réagir. On voit notamment Gérard Depardieu en Corée du Nord. Il y tient alors des propos misogynes et sexualise une fille de onze ans alors qu'elle faisait de l'équitation.