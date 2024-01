Affaire Gérard Depardieu : une procédure disciplinaire ouverte qui pourrait menacer sa Légion d'honneur

Suite à "la nature de ses propos" dans Complément d'enquête, Gérard Depardieu est visé par une procédure disciplinaire engagée par la grande chancellerie.

Gérard Depardieu fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée par la Légion d'honneur. C'est ce qu'a confirmé Le Figaro ce mardi 2 janvier 2024, confirmant que la grande chancellerie de l'institution a lancé sa démarche en décembre. Cette procédure fait suite à la diffusion de l'émission "Complément d'enquête" sur France 2, au cours de laquelle l'acteur de 75 ans tient des propos grossiers et sexualisant lors d'un voyage en Corée du Nord. Il sexualise notamment une fillette faisant du poney. Cette démarche n'est pas liée à la procédure judiciaire pour viols et agressions sexuelles qui vise le comédien depuis 2018.

Le quotidien national s'est procuré un courrier du directeur de cabinet de la Légion d'honneur datant du 22 décembre dernier, adressé à l'avocat Emmanuel Ludot, qui avait tenu à rappeler à l'institution le respect de la présomption d'innocence. Dans ce courrier, le grand chancelier a cité l'article R 103 du Code de la Légion d'honneur, avertissant le comédien de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. L'acteur peut désormais s'expliquer et se défendre en réponse.

La ministre de la Culture tacle Depardieu

Suite à la diffusion du numéro de "Complément d'enquête", la ministre de la Culture Rima Abdul Malak avait estimé que le comportement de Gérard Depardieu "fait honte à la France" le 15 décembre. "Une Légion d'honneur, cela distingue un homme, un artiste, une attitude, des valeurs", avait-elle déclaré, annonçant la procédure disciplinaire visant l'acteur. Cependant, ce sera au conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, composé de 16 membres, de se prononcer sur le sort de l'acteur : un non-lieu, un blâme, une suspension ou une exclusion.

Emmanuel Macron défend Depardieu

Quelques jours plus tard, le 20 décembre, Emmanuel Macron a pris la parole pour défendre Gérard Depardieu dans l'émission C à vous. "La Légion d'honneur est un ordre dont je suis le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale et ce n'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste", avait-il taclé. Il a reproché à sa ministre de s'être "un peu trop avancée". Si le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur se prononce pour une suspension ou une exclusion, c'est au Grand Maître, c'est-à-dire le président de la République, d'en décider.

De son côté, Gérard Depardieu avait fait savoir le 16 décembre dans un communiqué, par le biais de ses avocats, qu'il mettait sa Légion d'honneur "à la disposition" de la ministre de la Culture.