Affaire Alain Delon : Alain-Fabien dévoile un enregistrement d'Anouchka et alerte sur la santé de l'acteur

Alors qu'Anthony et Anouchka Delon se déchirent au sujet de la santé de leur père, leur frère Alain-Fabien a pris la parole pour la première fois sur Instagram pour publier un enregistrement privé.

Dans l'affaire qui déchire le clan Delon, Alain-Fabien était le seul à avoir gardé le silence. Jusqu'à maintenant. Le benjamin de la famille, dernier enfant d'Alain Delon, a tenu à réagir sur Instagram à la guerre ouverte entre ses aînés, Anthony et Anouchka Delon. Alors que cette dernière était sur le plateau de TF1 pour affirmer que leur père est "effondré de voir que sa vie intime soit jetée à la vue de tous comme ça", son jeune frère a partagé un enregistrement de sa sœur, pris à son insu lors d'un dîner familial "vendredi soir à 21h30".

Alors qu'Alain-Fabien Delon affirme être sorti en laissant son téléphone sur la table, on peut entendre ce qui semble être Anouchka Delon dire, supposément à leur père : "On est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies surtout [...]Le piège va se refermer sur toi". En commentaires, le troisième enfant d'Alain Delon s'interroge : "Pourquoi vouloir lui balancer ses mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête ?"

En commentaire de sa publication Instagram, Alain-Fabien Delon dresse un constat alarmant sur l'état de santé de l'acteur de 88 ans : "Papa est très affaibli [...]Papa est très anxieux. [...] Papa n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine. [...]Papa n'est pas toujours cohérent. [...] Papa et suggestible dans son état [...] Papa ne sait pas quand c'est le matin ou le soir", ponctuant chacune de ses affirmations par un "c'est un fait, nous le savons tous".

Une guerre ouverte entre les deux aînés Delon

Depuis le mercredi 3 janvier, la famille Delon se déchire à coup d'interventions médiatiques et de communiqué de presse. Tout a débuté avec une interview de l'aîné, Anthony Delon, auprès de Paris-Match. L'acteur y révélait avoir déposé une main courante contre sa demi-sœur Anouchka en novembre dernier. Il lui reproche de ne pas l'avoir tenu au courant de la "dégradation cognitive" cognitive de leur père et l'accuse de l'avoir "mis en danger", en étant "indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime".

Le lendemain, Anouchka Delon réplique en portant plainte contre son frère pour pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement. Alain Delon a également fait savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'il compte aussi porter plainte contre son aîné pour diffamation, disant ne pas "supporter l'agressivité de son fils Anthony qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile".

En réaction, Anthony Delon a assuré vendredi se battre pour son père au micro de BFM TV, "pas pour une question de pognon ou d'héritage", assurant que la succession de l'acteur était déjà actée. "Je me bats pour que sa volonté soit respectée", explique-t-il avant d'affirmer que son père lui a assuré vouloir mourir à Douchy, mais que sa sœur, qu'il accuse d'avoir "une emprise" sur son père, voudrait "l'emmener en Suisse" pour des raisons fiscales.

De son côté, Anouchka Delon a pris la parole publiquement au micro de TF1 ce dimanche 8 janvier : "Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Ce n'est pas une question d'argent". Elle dit vouloir que leur père soit transféré en Suisse "pour qu'il soit traité" médicalement.