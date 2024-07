Benoît Jacquot et Jacques Doillon en garde à vue après les plaintes de Judith Godrèche

Les réalisateurs français Benoît Jacquot et Jacques Doillon sont entendus sous le régime de la garde à vue dans le cadre des plaintes déposées par Judith Godrèche. Le point sur l'affaire.

Dernières mises à jour

11:05 - Une garde à vue "critiquable" pour l'avocate de Benoît Jacquot Benoît Jacquot est arrivée à la Direction régionale de la police judiciaire de Paris accompagné de son avocate, Me Julia Minkowski. Cette dernière a salué le fait que son client "va enfin pouvoir s'exprimer devant la justice". Elle a toutefois dénoncé une garde à vue "critiquable" auprès de l'AFP, estimant qu'une "audition libre aurait dû être décidée." 10:33 - Benoît Jacquot et Jacques Doillon en garde à vue Les réalisateurs français Jacques Doillon et Benoît Jacquot, accusés de violences sexuelles sur mineure par Judith Godrèche depuis février dernier, ont été convoqués par la Brigade de protection des mineurs de Paris en vue d'un placement en garde à vue, nous apprend l'AFP. Les deux cinéastes contestent les accusations mais sont arrivés à 9h30 accompagnés de leurs avocats.

Les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon sont convoqués par la Brigade de protection des mineurs pour être entendus sous le régime de la garde à vue ce lundi matin, nous apprend l'AFP. Cela fait suite aux deux plaintes pour violences sexuelles déposées par Judith Godrèche en février dernier.

L'actrice française accuse le premier de "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans" et le second de "viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité" et le second de "viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité". Les deux réalisateurs septuagénaires ont toujours démenti ces accusations.

Publiquement, Judith Godrèche et Benoît Jacquot ont entretenu une "relation" de six ans de 1986 à 1992. L'actrice est alors âgée de 14 ans lorsqu'elle rencontre le cinéaste de 39 à l'occasion d'un casting pour le film Les Mendiants. Sur le tournage, ils se rapprochent jusqu'à former, aux yeux de tous du moins, un "couple" officiel. Mais la diffusion d'un documentaire sur le réalisateur, où il assume la "transgression" de sa relation passée avec celle qui était alors adolescente, a été un déclencheur pour l'actrice.

Dans ces images, Benoît Jacquot dit notamment "Oui, c'était une transgression. Ne serait-ce qu'au regard de la loi (...) on n'a pas le droit en principe, je crois. Une fille comme elle qui avait en effet 15 ans, et moi 40, je n'avais pas le droit." Le 8 janvier 2024, Judith Godrèche dénonce nommément le réalisateur sur son compte Instagram pour la première fois : "La petite fille en moi ne peut plus taire ce nom. Il s'appelle Benoît Jacquot. Il manipule encore celles qui pourraient associer leurs noms au mien. Témoigner. Il menace de me traîner en justice pour diffamation."

Depuis, Judith Godrèche dénonce une "perversion" et une "emprise" exercée par le réalisateur, jusqu'à porter plainte le 6 février 2024 pour "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans". Dans son témoignage auprès de la Brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, retranscris dans Le Monde, la comédienne et réalisatrice de Icon of French cinema raconte qu'elle "aurait voulu que Benoît accepte d'être mon ami, de ne pas m'avoir, je ne voulais pas de son corps". "Il me dégoûtait", ajoute-t-elle. Elle dénonce également une relation sexuelle parfois brutale avec le cinéaste: "il me dit d'enlever mon pull, qu'on va faire un jeu sexuel. Je dois me mettre sur l'escalier, dos à lui et fermer les yeux. Il prend sa ceinture, se met à me fouetter. Je le laisse faire un coup, deux coups, mais je ne peux pas." Aujourd'hui âgé de 77 ans, Benoît Jacquot nie les accusations dont il fait l'objet. Dans les colonnes du Monde, il évoque une relation "amoureuse" longue, "dénuée selon lui de brutalité et de prédation".

Le 6 février 2024, Judith Godrèche a également porté plainte contre Jacques Doillon pour "viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité". Au micro de France Inter deux jours plus tard, l'actrice raconte deux agressions dont elle dit avoir été victime de la part de l'ex-époux de Jane Birkin et père de Lou Doillon (notamment).

La première agression dénoncée par Judith Godrèche se serait déroulée "dans la maison de Jane Birkin". Elle n'en donnera pas les détails au micro de France Inter. La seconde agression se serait déroulée sur le plateau de tournage du film La fille de 15 ans, réalisé par et avec ce même Jacques Doillon. "Tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi", précise-t-elle sur France Inter. "J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote, me roule des pelles" sur 45 prises. Elle assure que les faits se seraient déroulés devant Jane Birkin, alors toujours en couple avec le réalisateur, pour qui la "situation a été extrêmement douloureuse".

Jacques Doillon a toujours démenti les accusations dont il fait l'objet et envisage de porter plainte contre l'actrice de 51 ans pour diffamation. Son avocate a également dénoncé des propos "ignobles" de Judith Godrèche dans un communiqué de presse transmis à l'AFP. Dans une interview accordée au Parisien, mercredi 10 avril, il assure n'avoir "jamais eu de rapport intime avec Judith Godrèche" et n'avoir "jamais été attiré par elle". "Je vivais à l'époque avec Jane (Birkin, ndlr), dont j'étais amoureux. Il ne s'est rien passé avec Judith ni dans un bureau ni nulle part ailleurs", indique-t-il auprès du quotidien.

Judith Godrèche a déposé plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon le 6 février 2024. Le lendemain, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris le 7 février 2024. Celle-ci porte plus précisément sur "les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'ensemble des faits dénoncés ayant eu lieu entre 1986 et 1992". Les investigations ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs. Les deux réalisateurs ont été convoqués le 1er juillet 2024 en vue d'un placement en garde à vue.

S'il y a probablement prescription, les faits de "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans" est passible de 20 ans de prison. De son côté, Jacques Doillon entend porter plainte pour diffamation contre Judith Godrèche.

Suite aux plaintes de Judith Godrèche, d'autres actrices ont pris la parole contre les deux réalisateurs qu'elle dénonce. Isild Le Besco dénonce une relation d'emprise exercée par Benoît Jacquot lorsqu'elle avait 16 ans et avoir subi des "violences psychologiques ou physiques". Elle accuse aussi Jacques Doillon de lui avoir refusé un rôle après qu'elle ait refusé ses avances. Anna Mouglalis a porté plainte contre Jacques Doillon et l'accuse de l'avoir embrassée de force dans une cage d'escalier, en marge du tournage du film Un enfant de toi en 2011.