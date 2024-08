Affaire Adèle Haenel : Christophe Ruggia bientôt jugé pour des agressions sexuelles

Le réalisateur Christophe Ruggia va comparaître pour des agressions sexuelles commises lorsque Adèle Haenel était encore mineure.

Christophe Ruggia va être jugé les 9 et 10 décembre devant le tribunal correctionnel de Paris, pour des agressions sexuelles aggravées commises sur l'actrice Adèle Haenel quand elle était mineure, rapporte BFMTV. La magistrate a souligné les dénonciations "de manière circonstanciée, constante et précise" de l'actrice de 35 ans, "son état de sidération" au moment des faits, en plus des "répercussions psychologiques" des agressions et de "l'importante différence d'âge entre les deux protagonistes", qui ont donné lieu à "la survenance d'une contrainte psychologique progressive" imposée par le réalisateur.

La juge d'instruction a retenu deux circonstances aggravantes : celle de la minorité de l'actrice au moment des faits, et la position d'autorité de Christophe Ruggia. Les faits qui seront évoqués lors du procès s'étalent de septembre 2001 à février 2004 : Adèle Haenel était alors âgée de 12 à 15 ans.

Christophe Ruggia avait plaidé "un malentendu"

En 2019, Adèle Haenel avait accusé le réalisateur pour lequel elle avait tourné dans Les Diables en 2001 d'avoir commis sur elle des agressions sexuelles, de ses 12 à ses 15 ans. Elle avait déposé une main courante dans la foulée. A l'époque, dans Médiapart, elle dénonce des "attouchements" et un "harcèlement sexuel permanent", dans une relation d'emprise qu'aurait exercée Christophe Ruggia entre 2001 et 2004. Dans un droit de réponse, Christophe Ruggia avait plaidé "un malentendu tout en reconnaissant avoir "commis l'erreur de jouer les pygmalions" avec l'actrice. Il dément toute agression sexuelle sur Adèle Haenel.