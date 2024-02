Affaire Gérard Depardieu : une cinquième plainte déposée contre l'acteur

Une nouvelle plainte pour "agression sexuelle" vise Gérard Depardieu. Les faits reprochés se seraient produits sur le tournage du film "Les volets verts", en 2021, et ne seraient donc pas prescrits.

Gérard Depardieu est visé par une cinquième plainte. Une décoratrice a déposé plainte ce vendredi 23 février pour accuser l'acteur d'avoir commis une agression sexuelle présumée sur le tournage des Volets verts en 2021. L'information a d'abord été communiquée par Mediapart avant d'être confirmée par l'AFP.

Selon son avocate, qui est la même que Charlotte Arnould, les faits ne seraient pas prescrits puisqu'ils se seraient déroulés il y a trois ans à Paris. La plaignante, âgée de 53 ans, travaillait sur le tournage en tant que costumière et a dénoncé auprès de Médiapart des propos graveleux prononcés par l'acteur. Celui-ci l'aurait ensuite "attrapée avec brutalité" et lui aurait "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins". Se seraient les gardes du corps de Gérard Depardieu qui aurait interrompu son geste présumé.

Médiapart assure également qu'une autre femme, âgée de 33 ans et troisième assistante réalisatrice sur ce même tournage, assure que Gérard Depardieu lui aurait touché à deux reprises "la poitrine et les fesses" le 31 août 2021. Les conseils de l'acteur n'ont pas réagi. Gérard Depardieu a toujours fermement démenti toutes les accusations dont il fait l'objet depuis 2018.

Cinq plaintes contre Gérard Depardieu

C'est la cinquième plainte qui vise Gérard Depardieu. L'acteur de 75 ans est mis en examen depuis décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles suite à la plainte de Charlotte Arnould, qui dénonce deux viols en 2018 au domicile du comédien. La comédienne Hélène Darras accuse également Gérard Depardieu d'agression sexuelle sur un tournage en 2007 mais sa plainte a été classée pour prescription en décembre dernier. A cette même date, la journaliste et écrivaine Ruth Baza a également déposé plainte contre l'acteur. Elle l'accuse de l'avoir violée en 1995, à Paris.

En octobre 2023, Gérard Depardieu, qui reste présumé innocent, a totalement démenti les accusations dont il fait l'objet. Il a assuré dans une lettre ouverte publiée dans Le Figaro n'être "ni un violeur, ni un prédateur" et qu'il "n'a jamais abusé d'une femme". Quelques mois plus tard, début décembre 2023, un numéro de Complément d'enquêtes a mis en évidence, images à l'appui, le comportement de l'acteur qui multiplie les remarques déplacées et obscènes à l'attention des femmes, et notamment une mineure.

Le 9 janvier 2024, une trentenaire a déposé plainte contre l'acteur pour "agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction", dans un commissariat de Paris. La plaignante dénonce des agressions qui se seraient déroulées lors du tournage du film Le Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky, à Doué-en-Anjou, en Maine-et-Loire, en 2014.