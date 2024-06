"Ça me fait mal" : Brigitte Bardot partage ses inquiétudes au sujet d'Alain Delon

Dans un entretien accordé à RTL ce vendredi, l'actrice et chanteuse s'est exprimée sur l'état de santé et l'état familial de son grand ami.

L'état d'Alain Delon inquiète profondément ses proches depuis plusieurs mois, entre ses soucis de santé (un cancer, des problèmes de coeur et un AVC en 2019) et le déchirement judiciaire et médiatique de ses trois enfants à son sujet. Parmi les inquiets, on compte Brigitte Bardot. Dans un entretien accordé en exclusivité à RTL ce vendredi 7 juin 2024, l'actrice et chanteuse de 89 ans qui sort une nouvelle compilation de chansons a été interrogée sur son ami. Et elle ne s'est malheureusement pas montrée rassurante.

"Non seulement je pense à lui, mais je pense que malheureusement, il est très très mal entouré", a-t-elle lancé au micro de la radio à la bonnette rouge, dévoilant également qu'elle n'avait pas de contact aujourd'hui. "On ne parle pas à Alain, c'est interdit de parler à Alain. Mais je peux, de temps en temps, avoir de ses nouvelles". Brigitte Bardot s'est ainsi dite inquiète pour celui qu'elle considère "comme un frère" : "Ce qui lui arrive m'atteint profondément. Ça me fait mal. Ça [sa famille se déchire depuis des mois] et sa maladie qui le handicape."

Une famille qui se déchire

Alain Delon a été placé sous curatelle renforcée le 4 avril dernier. Avec cette mesure de protection judiciaire, un curateur est désigné par un juge et lui attribue certains actes importants, comme l'emprunt, la vente d'un bien immobilier, mais également la gestion du compte bancaire de la personne protégée. Le curateur est également responsable de régler les dépenses de cette dernière, nous apprend le site officiel du service public. Cette mesure de protection a été décidée alors que les enfants Delon se déchirent depuis plusieurs mois.

D'un côté, Alain-Fabien et Anthony Delon reprochent à leur soeur, Anouchka, de manipuler leur père et de ne pas les avoir avertis de la dégradation de l'état de santé du Guépard. Anthony Delon l'a notamment accusée de vouloir faire soigner leur père en Suisse pour éviter un impôt sur l'héritage, alors que le comédien souhaiterait terminer ses jours à Douchy.

De l'autre, Anouchka a formellement démenti ces accusations et assure vouloir emmener leur père en Suisse pour le faire soigner. Elle accuse à l'inverse ses frères de mettre la vie de leur père en danger, et leur reproche de l'avoir enregistré, à son insu, en pleine conversation avec Alain Delon avant de la publier sur Instagram. Anthony et Alain-Fabien seront jugés sur citation directe en 2025 pour "utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie d'autrui".