Tom Cruise ne voit plus sa fille Suri, de nombreuses rumeurs pour expliquer cet éloignement

Enfant star extrêmement scrutée pendant le mariage de Tom Cruise et Katie Holmes, Suri Cruise, aujourd'hui âgée de 18 ans, n'aurait plus de relation avec son père.

La vie privée des stars alimente toujours les rumeurs et les indiscrétions, d'autant plus lorsqu'on est un acteur de l'ampleur de Tom Cruise. Véritable star de films d'action prêt à réaliser lui-même les cascades les plus folles, il est aujourd'hui présent à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques 2024 pour faire la transmission entre Paris et Los Angeles, où se tiendront les JO dans quatre ans. Il a également été médiatisé comme membre de la secte de Scientologie, mais également pour ses relations amoureuses avec plusieurs actrices très connues et sa famille.

Père de trois enfants, Tom Cruise a eu ses deux aînés avec Nicole Kidman, que le couple a adopté. Depuis leur divorce en 2001, c'est l'acteur qui a obtenu leur garde. Ils auraient comme leur père rejoint l'Eglise de Scientologie. Plus tard, lors de son mariage avec Katie Holmes, Tom Cruise donne naissance à sa fille cadette, Suri. Enfant star ultra-médiatisée et mitraillée par les paparazzis lors de leur mariage, Suri se fait plus discrète ces dernières années, et surtout depuis le divorce de ses parents en 2012.

Aujourd'hui âgée de 18 ans, Suri ne verrait plus son père. C'est en effet Katie Holmes qui a obtenu la garde exclusive de l'enfant. Mais les raisons pour lesquelles père et fille se seraient autant éloignées alimentent les rumeurs. La presse affirme que l'Eglise de scientologie l'encouragerait à ne pas rester en contact avec sa fille, quand d'autres évoquent que c'est Suri qui a coupé les ponts avec son père.

Selon le magazine Hello, datant du 9 mai dernier, Suri aurait d'ailleurs utilisé un autre nom que celui de son père à l'occasion d'une pièce de théâtre de son lycée. Sur le programme, elle apparaît sous le nom de Suri Noelle, deuxième prénom de sa mère.

Une volonté claire de marquer la rupture avec l'acteur, ou au contraire l'envie de rester discrète lors d'un événement scolaire et de ne pas être médiatisée ? Selon les informations de ses proches à Page Six, la jeune femme envisage d'utiliser ce nom à l'université afin de "prendre un nouveau départ" et "éviter les sollicitations incessantes des paparazzi".