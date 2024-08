Mort d'Alain Delon : les enfants de l'acteur réagissent aux hommages avant les obsèques

Décédé dimanche à l'âge de 88 ans, Alain Delon sera enterré samedi à Douchy conformément à sa volonté. Les enfants de l'acteur, très discrets depuis le décès de leur père, ont réagi aux hommages venus du monde entier.

En direct

11:17 - Pas d'hommage national prévu pour le moment Ce samedi, Alain Delon sera inhumé dans la chapelle qu'il avait aménagé Douchy, dans la plus stricte intimité et à huis-clos. Mais la question d'un hommage grand public n'est toujours pas résolue. Selon RTL, des discussions seraient toujours en cours entre les enfants d'Alain Delon et l'Elysée pour déterminer si un hommage national aura lieu ou non. En 2018, Alain Delon s'y était opposé dans l'émission Thé ou café sur France 2. De son côté, BFM TV nous apprend qu'une cérémonie publique mais moins solennelle qu'un hommage national serait envisagé pour permettre aux fans et aux gens de la profession de lui faire ses adieux. Pour l'heure, les contours ne sont pas connus, mais la chaîne d'information continue précise que celle-ci pourrait avoir lieu courant septembre.

10:36 - L'horaire des obsèques d'Alain Delon a changé Un temps annoncé à 17h, les obsèques d'Alain Delon ont changé d'horaire. Les enfants de l'acteur ont fait savoir à l'AFP mercredi soir que si l'acteur sera bel et bien inhumé ce samedi 24 août à Douchy, la cérémonie célébrée par Monseigneur Di Falco ("à sa demande") aurait lieu à 16h. Elle se déroulera à huis-clos et dans la plus stricte intimité sur sa propriété de Douchy, "La Brûlerie".

10:03 - Anthony Delon a rendu hommage à son père sur Instagram Depuis l'annonce de la mort d'Alain Delon, les enfants de l'acteur se sont peu exprimés, mis à part dans des communiqués communs transmis à l'AFP. Pourtant, l'aîné Anthony Delon est le premier à rompre le silence mardi pour rendre hommage à son père sur son compte Instagram. Dans un message où il écrit "RIP Papa", accompagné de nombreuses photos de son père, il a également écrit : "L’enfant n’oublie jamais, car il continue de vivre en nous jusqu’à notre dernier souffle".. Ce jeudi matin, Anthony Delon a également posté en story sur Instagram un cliché, dans lequel on peut deviner qu'il s'agit du chien de l'acteur Loubo devant la demeure de l'acteur à Douchy.

09:37 - Anouchka Delon s'est rendue devant le portail de Douchy Les trois enfants de l'acteur n'ont pas fait d'apparition publique depuis l'annonce de la mort de leur père. Alors qu'elle ne lui a pas encore rendu d'hommage public sur les réseaux sociaux contrairement à ses frères qui ont réagi à son décès sur Instagram, Anouchka Delon a été aperçu ce mercredi à Douchy. Elle est venue se recueillir devant le portail de la demeure de son père, où de nombreux messages et des bouquets de fleurs ont été déposés par des anonymes depuis l'annonce de la mort d'Alain Delon. La veille, c'était son frère, Alain-Fabien, qui était venu admirer les hommages rendus à son père.