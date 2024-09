John Ashton, acteur du "Flic de Beverly Hills", est mort à 76 ans

L'interprète du sergent John Ashton dans la saga "Le Flic de Beverly Hills" est décédée à 76 ans ce jeudi 26 septembre.

L'acteur américain John Ashton, que le public connaissait pour son rôle du sergent John Taggart dans la franchise Le Flic de Beverly Hills, est décédé jeudi 26 septembre à Fort Collins, dans le Colorado. L'annonce de son décès a été faite par un communiqué de presse transmis par sa famille, mais les causes de sa disparition sont pour l'heure inconnues. Le comédien avait 76 ans.

Acteur de télévision, John Ashton a fait ses débuts dans la série Dallas, avant de faire quelques apparitions dans d'autres programmes phares des années 1970, comme Wonder Woman, M.A.S.H., Columbo ou Kojak. Dans les années 1980, c'est dans La Cinquième dimension puis L'Agence tous risques qu'on a pu reconnaître son visage.

Ses rôles au cinéma

Au cinéma, son rôle le plus culte était celui de l'enquêteur John Taggart, que l'on peut voir dans plusieurs épisodes du Flic de Beverly Hills depuis 1984. Il a participé à tous les films, à l'exception du troisième épisode. On le voit notamment dans le quatrième opus, disponible sur Netflix et sorti en juillet dernier.

Mais ce n'était pas l'unique rôle qu'il incarnait sur grand écran. John Ashton a également joué aux côtés de Robert De Niro en 1988 dans Midnight Run, mais aussi dans le film Gone Baby Gone, film de Ben Affleck avec Casey Affleck, sorti en 2007. Le quatrième opus de la saga Le Flic de Beverly Hills reste toutefois son dernier rôle à l'écran.