"Trop tard..." : après la mort de Michel Blanc, le grand regret de Jugnot, Lhermitte, Chazel et les autres

Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko... La troupe du Splendid continue de pleurer la mort de Michel Blanc et évoque avec regret une occasion manquée.

Plus d'un mois après, la troupe du Splendid continue de pleurer Michel Blanc. L'interprète de Jean-Claude Dusse dans Les Bronzés est décédé le 3 octobre 2024 des suites d'arrêts cardiaques provoqués par un choc anaphylactique survenu lors d'un examen médical de routine. Ce 17 novembre, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Marie-Anne Chazel seront présents sur le plateau de 20h30 le dimanche, présenté par Laurent Delahousse, pour évoquer la troupe, et notamment la disparition brutale de leur ami qu'ils connaissent depuis l'adolescence.

Avant cela, chacun aura rendu son hommage, parfois discret, au comédien. Le 21 novembre, la troupe signe Le Splendid par le Splendid, un ouvrage au bénéfice de la recherche médicale qu'ils ont écrit à 14 mains. Avec cet hommage bouleversant rendu à leur ami en préface et signé par tous les membres, partagée par le journaliste culturel de l'AFP Jean-François Guyot sur X : "Et merci Président Blanc pour toutes ces années de rire et de talent. Il y a quelques semaines, on se disait qu'on devrait se voir tous ensemble régulièrement, sinon la prochaine fois ce serait au cimetière... On comptait sur ce livre à paraître pour le faire. Trop tard... et les larmes n'y pourront rien changer".

La troupe du Splendid au complet, en 2021. © DAVID NIVIERE-POOL/SIPA (publiée le 15/11/2024)

Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazel étaient bel et bien présents aux obsèques de Michel Blanc le 10 octobre dernier, avec le reste de la troupe, mais n'ont pas fait de commentaire ni fait de discours lors de la cérémonie. Cependant, ils apparaissent aux côtés du reste de la bande sur un cliché partagé par Marilou Berry, tenant une gerbe de fleurs sur laquelle était inscrit "tes collègues de la française d'intensité". Auparavant, les deux acteurs s'étaient joints au communiqué de presse commun de la troupe du Splendid, "pour exprimer leur douleur immense" suite à sa disparition.

Gérard Jugnot est le membre du Splendid qui a le plus pris la parole pour rendre hommage à Michel Blanc depuis son décès. Auprès de C à vous, il confie qu'ils ne se "voyaient plus beaucoup" mais qu'ils continuaient de rire "comme des cons, comme au lycée", où ils se sont rencontrés. Auprès de RTL, Gérard Jugnot a avoué recevoir des "manifestations d'émotions" de la part de fans qui lui adressent encore leurs condoléances dans la rue. Il a aussi fait savoir auprès de RMC qu'il a encore beaucoup de difficulté à évoquer la disparition de son ami : "C'est toute une partie de notre vie qui bascule, parce que c'est cinquante ans d'amitié... Que dire... si ce n'est que c'est un peu tôt".