"Je n'ai pas envie de mourir" : les confidences bouleversantes d'Emilie Dequenne sur son combat contre le cancer

L'actrice belge Emilie Dequenne a confié ce dimanche dans Sept à Huit être en rechute de son cancer, qu'elle combat depuis plus d'un an.

"Je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu". L'actrice Emilie Dequenne s'est exprimée avec sincérité sur son combat contre le cancer, qu'elle mène depuis plus d'un an. Au micro de Sept à huit ce dimanche, la comédienne belge a confié être en rechute. Elle avait annoncé en avril dernier être en "rémission complète".

"Je voyais mon médecin pour vérifier l'avancée du traitement et il se trouve que malheureusement ça n'avance pas bien", a révélé Emilie Dequenne. "Il y a une partie de mon cancer qui répond, et une autre qui n'y répond pas voire qui progresse. La partie qui progresse est plus grande que celle qui réduit. Me revoilà partie pour la chimio que j'ai connue il y a un petit plus d'un an", dévoile la comédienne.

Emilie Dequenne avait dévoilé en octobre 2023 souffrir d'un cancer corticosurrénalome, "hyper rare", qui touche la glande surrénale. Celle-ci produit des hormones et possède donc une fonction vitale. "On ne parle que de rémission" dans ce type de cancer, ajoute-t-elle dans l'émission de TF1, "jamais de guérison". Et de confier avec sincérité et émotion avoir "peur de mourir" : "Au fond de moi je sais que je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu".

Emilie Dequenne a été révélée au public en 1999, grâce au film Rosetta des frères Dardenne. Pour ce rôle, elle avait obtenu le Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes. Elle a ensuite diversifié sa carrière, apparaissant à la fois dans des blockbusters (Le pacte des loups) ou des drames sociaux (A perdre la raison, Pas son genre). Après avoir été nommée quatre fois au cours de sa carrière, l'actrice décroche le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2021, pour le film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret.