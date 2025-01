Mort de Bertrand Blier : il n'y avait pas que "Les Valseuses"... Les films à voir d'un très grand du cinéma

Le réalisateur Bertrand Blier est mort à l'âge de 85 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué à l'AFP ce mardi 21 janvier 2025...

Bertrand Blier est mort. Le cinéaste, à qui l'ont doit "Les Valseuses" (1974), mais aussi "Buffet froid" (1979) ou "Tenue de soirée" (1986), est décédé à l'âge de 85 ans, a indiqué sa famille à l'AFP. Bertrand Blier avait aussi remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 1979, pour "Préparez vos mouchoirs". Ce sont en tout plus d'une vingtaine de films qui vont parsemer ses 60 ans de carrière. De quoi laisser une empreinte durable dans l'histoire du cinéma français.

Marqué par l'héritage de son père, l'acteur Bernard Blier, et "la soupe d'Audiard" dans laquelle il a baigné depuis l'enfance, Bertrand Blier aura été un réalisateur iconoclaste et provocateur ne cessant jamais de rebattre les cartes de la moralité, n'épargnant aucun tabou, film après film. Transgressif, son cinéma sera d'abord un hommage à ses deux plus grands amours : la littérature et les acteurs. Parmi eux, il aura notamment révélé Gérard Depardieu au grand public en le faisant tourner huit fois dans ses films, Patrick Dewaere et Miou-Miou, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, mais aussi plusieurs figures de la troupe du Splendid, comme Gérard Jugnot dans "Calmos", dès 1976 (avant les "Bronzés"), Thierry Lhermitte dans "La Femme de mon pote" en 1983, Michel Blanc dans "Tenue de soirée" ou "Merci la vie" en 1991, Josiane Balasko dans "Trop belle pour toi" en 1989 et "Les Acteurs" en 2000 et Christian Clavier dans "Convoi exceptionnel" en 2019. Il fera aussi tourner Isabelle Huppert ("La Femme de mon pote"), Alain Delon et Nathalie Baye ("Notre histoire").

Les meilleurs films de Bertrand Blier

Bertrand Blier compte ainsi de nombreux autres films à voir que "Les Valseuses" pour lequel il s'est fait connaître et qui donnera même son nom à sa société de production "Ciné Valse". Parmi eux, mentionnons aussi son tout premier film, "Si j'étais un espion", sorti en 1967, et dans lequel il dirige son propre père, Bernard Blier, l'encensé et oscarisé "Préparez vos mouchoirs", l'excellent "Beau Père" (1981), la comédie féroce "La Femme de mon pote", marquée par le suicide de Patrick Dewaere, "Tenue de soirée", "Trop belle pour toi", qui recevra le grand prix du Jury au festival de Cannes, et cinq César en 1990 ou encore, "Merci la vie" (1991), avec Charlotte Gainsbourg et Anouk Grinberg, qu'il considère comme son meilleur film. L'approche des années 2000 sera plus difficile, marquant une rupture avec la critique (et sans doute les bons films). Signant néanmoins le salué "Le Bruit des glaçons" en 2010, Bertrand Blier connaitra ensuite des années plus difficiles avec plusieurs projets avorté et des réceptions plus mitigées.

Bertrand Blier sera aussi pointé, comme de nombreuses autres figures du cinéma, pour la signature de la tribune "N'effacez pas Gérard Depardieu" en 2023, défendant la présomption d'innocence de Gérard Depardieu, accusé de viol, agression sexuelle et harcèlement.