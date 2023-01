GLASS. Glass est le troisième épisode de la trilogie de M. Night Shyamalan, débutée avec Incassable et de Split. Peut-on espérer un quatrième film ?

[Mis à jour le 12 janvier 2023 à 20h44] Glass est diffusé sur M6 ce jeudi 12 janvier 2023 à partir de 21h10. L'occasion, pour ceux qui l'avaient raté lors de sa sortie en 2019 ou ceux qui l'avaient aimé, de (re)découvrir le troisième épisode de la trilogie de M. Night Shyamalan, initiée avec Incassable puis Split. On retrouve ainsi dans Glass les personnages de David Dunn (Bruce Willis), Elijah Price (Samuel L. Jackson) et Kevin Crumb/La Bête (James McAvoy).

Peut-on néanmoins espérer une suite à Glass, qui étendrait l'intrigue autour de ces personnages ? Pour le réalisateur, cette possibilité n'était pas envisageable au moment de la sortie du film, en janvier 2019. Il avait ainsi déclaré au site britannique Digital Spy : "Je ne veux pas revivre les choses et je ne veux pas être opportuniste, ce n'est pas la relation que j'ai avec le public, ni celle à laquelle j'aspire. Mon aspiration est de savoir qu'ils vont avoir un thriller original de bout en bout. C'est ce que j'aime, donc je vais dire non pour l'instant." Auprès de Vulture, à la même époque, il disait qu'un "univers cinématographique ne [l']intéresse pas". "Il n'y aura plus de danger, ou plutôt pas assez [...] Donc non, on ne fera pas de nouvelle suite."

L'impressionnante transformation physique de James McAvoy pour Glass

Dans Glass, James McAvoy prête ses traits à Kevin Crumb, l'homme aux 24 personnalités, pour la seconde fois. Pour cela, l'acteur a subi une transformation assez impressionnante. Il s'est régulièrement rendu à la salle de gym. Le comédien a admis à 20 Minutes qu'incarner la bête (créature surpuissante vue dans Split) a été le plus difficile : "On la voit beaucoup dans le film et elle est censée représenter une force brutale qui ne me correspond pas vraiment [...] Il s'en dégage une tension telle qu'il faut être vigilant pour ne pas surjouer, au risque de rendre ses apparitions ridicules."

De plus, afin de ressortir le meilleur de chacune des personnalités de Kevin, il s'est appliqué dans l'art de la maîtrise de soi : "Il faut beaucoup de concentration, de discipline et une totale maîtrise physique de soi, parce que vous pouvez stopper les larmes, stopper l'émotion, mais votre visage sera toujours rougi [...] Il donc faut essayer de se maîtriser le plus rapidement possible." Son investissement a su conquérir le metteur en scène M. Night Shyamalan. Selon lui, James McAvoy était le seul à pouvoir incarner Kevin Crumb. "Il a cette façon si agile d'aller d'un personnage à l'autre, de sauter d'une identité à l'autre. C'est un acteur avec une grande maîtrise physique, et c'est un don immense" peut-on lire dans Paris Match. Un enthousiasme partagé par Samuel L. Jackson qui reprend ici le personnage d'Elijah Price, vu dans Incassable.

James McAvoy était "fascinant" pour Samuel L. Jackson

A l'occasion de la sortie de Glass au cinéma, la rédaction de Linternaute a eu la chance d'interviewer Samuel L. Jackson, qui rejoue Mr. Glass. L'acteur nous a expliqué qu'il n'était pas difficile pour lui de remettre le costume du méchant incroyablement intelligent. "J'ai créé ce personnage, M. Night Shyamalan l'a écrit et j'attendais ce moment. Je crois que je regarde Incassable au moins une fois par an. Donc je me souvenais plutôt bien de ce qui se passait dans la tête d'Elijah. J'avais juste à rassembler les morceaux, savoir où je me situais et ce que j'avais pu faire durant tout ce temps. Au final c'était plutôt facile."

Il nous a aussi expliqué que le comédien James McAvoy, qui joue Kevin depuis Split, était incroyable sur le tournage de Glass. "C'est vraiment fascinant. Etre dans la même pièce quelqu'un qui discute avec trois ou quatre personnes différentes, distinctes, vous savez qu'elles ne sont pas les mêmes, mais sont dans le même temps très intéressantes individuellement et ressentir tout ça, c'est vraiment incroyable. James est vraiment génial."

Glass était aussi l'occasion pour Samuel L. Jackson de donner une nouvelle fois la répliques à Bruce Willis, son partenaire de jeu dans Incassable il y a vingt ans. Cette opportunité, l'acteur a apprécié la saisir : "C'est un vrai plaisir ! M. Night Shyamalan nous challenge toujours et Bruce est toujours drôle. J'ai tourné beaucoup de films avec lui et on a trouvé un schéma de travail qui fonctionne très bien. Mais finalement nos personnages ne se croisent pas tant que ça dans le film. Tout le monde faisait un peu son chemin de son côté, sauf lorsque nous faisons tous face au personnage joué par Sarah Paulson."

Synopsis - David Dunn - l'homme incassable - est la poursuite de La bête, pseudonyme donné à Kevin Crumb. Dans le même temps, Elijah Price (un homme mystérieux atteint du syndrome des os de verre) suscite l'intérêt des autorités en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes. Ils vont alors se retrouver dans un hôpital mais leur confrontation ne tardera pas à s'exporter vers le monde extérieur...

"Glass" est un thriller américain qui a la particularité d'être la suite de deux longs métrages du cinéaste M. Night Shyamalan, connu pour avoir signé " Sixième Sens". En 2000, il sort "Incassable", les aventures de David Dunn, une sorte de super-héros qui se retrouve confronté à Elijah Price, un super vilain atteint de la maladie des os de verre. En 2017, Shyamalan met en scène "Split" qui raconte l'histoire de Kevin Crumb, un homme atteint de troubles de l'identité et qui enlève deux jeunes femmes.