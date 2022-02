MON INCONNUE FILM. Joséphine Japy incarne une pianiste de renom face à François Civil dans "Mon Inconnue". Mais est-ce vraiment l'actrice qui joue dans ce film romantique ?

[Mis à jour le 7 février 2022 à 20h45] Dans Mon Inconnu, François Civil incarne un auteur de science-fiction qui se retrouve projeté dans une réalité alternative où l'amour de sa vie ne le connaît plus. Cette dernière est devenue pianiste à la renommée mondiale. Pour les besoins de ce rôle, Joséphine Japy a dû se familiariser avec le piano, qu'elle ne pratiquait pas, pour être crédible dans le rôle. Toutefois, l'actrice a également été aidée par une doublure que l'on peut entendre dans le film.

Pour les besoins de Mon Inconnue, Joséphine Japy a dû pratiquer le piano pendant quatre mois, suivant deux heures de cours chaque jour et s'entraînant quotidiennement entre 2 et 3h. Lors du tournage, elle était alors capable de jouer certains morceaux. "Dès que nous étions fixés sur le choix d'un morceau, nous commencions à réfléchir aux gestes, à la posture et aux émotions, puis je me mettais au piano et la coach me faisait mimer le positionnement des mains sur le clavier pour déterminer les zones du jeu, a-t-elle décrit dans des propos rapportés par Allociné. J'ai donc appris qu'à tel moment mes mains devaient être positionnées à tel endroit sur le clavier. Nous avons ensuite travaillé avec ma doublure jusqu'à devenir un peu le fantôme l'une de l'autre".

Synopsis - Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?