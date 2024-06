"Résultat du RN et Jordan Bardella aux européennes : score historique et une victoire nette pour lancer 2027"

Jordan Bardella, le candidat RN, est parvenu à créer un gros écart lors de ces élections européennes.

Jordan Bardella va retrouver son siège au Parlement européen ce dimanche 9 juin 2024 à l'issue des élections européennes. Le chef de file du RN a vu sa liste s'imposer avec 31,37% des voix selon les résultats officiels transmis ce lundi par le ministère de l'Intérieur. La tête de liste sera accompagnée à Strasbourg de 29 autres députés du Rassemblement National. Siègera-t-il pour autant ? Rien n'est moins sûr après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron. En menant de nouveau le RN dans cette campagne législative express, Jordan Bardella pourrait bien renoncer à son siège en obtenant un mandat à l'Assemblée nationale. Avant de s'installer à Matignon en cas de nouveau triomphe du RN ?

Ces élections européennes étaient déjà cruciales pour le Rassemblement national (RN) qui a œuvré à faire de ce scrutin un duel entre l'extrême droite et la majorité présidentielle, et même un "référendum pour ou contre Emmanuel Macron" comme le disait Jordan Bardella dans les colonnes de Ouest-France à quelques jours du scrutin. Le président du RN a plusieurs fois présenté les élections européennes comme un scrutin aux lourdes conséquences au niveau national et a assuré qu'en tant que seules élections nationales avant la prochaine présidentielle, les européennes sont "l'unique occasion de sanctionner Emmanuel Macron et d'ouvrir le chemin de l'alternance". Misson visiblement accomplie avec ce résultat suivi, qui plus est, de l'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale dans une allocution télévisée qui a suivi l'annonce des résultats.