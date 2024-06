Elections législatives 2024 : les dates fixées... Bardella Premier ministre en juillet ?

Après l'annonce des résultats des européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale et la tenue de nouvelles élections législatives en juin et juillet 2024. Une décision à risque qui a réjouit le Rassemblement national, vainqueur du scrutin européen.

En direct

08:53 - Le RN majoritaire après des résultats spectaculaires aux législatives selon une étude secrète C'est un sondage passé sous les radars après sa publication, mais qui après l'annonce d'Emmanuel Macron sur la dissolution de l'Assemblée nationale a nettement gagné en intérêt. Fin 2023, le parti Les Républicains a commandé un sondage à l'institut Ipsos sur les intentions de vote des Français si des élections législatives avaient lieu très prochainement. Dévoilés en mars 2024 par L'Obs, les résultats ont montré qu'un véritable virage s'est opéré en France et que le Rassemblement national disposait encore d'une (grande) marge de progression au palais Bourbon : selon le sondage entre 243 et 305 sièges pourraient être décrochés par le RN. La majorité absolue étant à 289, le parti à la flamme ne serait donc pas loin d'avoir la mainmise sur le pouvoir législatif et, donc, de voir un de ses membres être nommé Premier ministre et d'autres être désignés au sein du gouvernement. Sondage sur les législatives : le RN majoritaire avec des résultats spectaculaires, selon une étude secrète Une projection sur les intentions de vote aux prochaines élections législatives, faites il y a quelques mois, laisse entrevoir un changement radical dans la composition de l'Assemblée nationale.

08:46 - Un candidat du RN dans les 577 circonscriptions aux législatives Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a assuré sur RTL ce lundi matin que son parti présentera un candidat dans chacune des 577 circonscriptions, ou à défaut "un candidat qui adhèrera à la plateforme de propositions que nous sommes en train de structurer". Cette plateforme doit permettre à qui a envie de défendre le projet et les idées du RN de le faire, même ans être étiqueté au RN.

08:37 - Une décision courageuse ou une "connerie" ? La décision de Macron divise la majorité C'est en secret et individuellement qu'Emmanuel Macron a mûri la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser de nouvelles élections législatives. Un choix qui en plus de surprendre macronie divise. Si plusieurs ministres mis dans la confidences quelques minutes avec l'annonce ou des poids lourds de la majorité, comme le patron du MoDem François Bayrou, ont salué une décision courageuse prise pour prouver que le chef de l'Etat est à l'écoute des Français, d'autres élus de la majorité déplore la décision macroniste. "C’est une connerie. Le RN demande la dissolution et il dit oui" a d'ailleurs lâché un stratège de la majorité, qui estime que c'est un "énorme pari" dont Emmanuel Macron n'est pas sûr de sortir vainqueur, auprès du Parisien : "Est-ce que quelqu’un aura une majorité absolue ? Pas sûr".

08:22 - La majorité présidentielle investira ses candidats ce mardi Le parti macroniste, Renaissance, doit réunir son bureau exécutif ce mardi à 18 heures pour trancher sur les investitures de ses candidats d'après les informations de Franceinfo. Le camp présidentiel qui a exprimé sa volonté de ne pas présenter de candidat face aux députés sortants issus de l'arc républicain s'est également dit prêt à investir des députés socialistes, écologistes ou venant du parti Les Républicains pour les législatives, à condition que ces derniers souscrivent au projet de la majorité présidentielle. La gauche s'est déjà opposée à cette idée et Les Républicains ont refusé toute coalition avec la majorité présidentielle.

08:11 - Bardella fera campagne, mais ne sera pas candidat aux législatives Les européennes sont à peine finies, mais il est déjà temps de se tourner vers la campagne expresse pour les élections législatives. Jordan Bardella, tête de liste victorieuse de scrutin de dimanche, "mènera la campagne" des législatives pour le Rassemblement national a indiqué le vice-président du parti, Sébastien Chenu. Le même a toutefois assuré que le président du RN, qui vient d'être réélu au Parlement européen ne sera pas candidat pour rejoindre l'Assemblée nationale.

07:56 - Reconquête appelle à "la plus vaste union des droites" "Il faut avoir l'intelligence de faire dans le camp national ce que Mélenchon a fait dans le camp de la gauche" a lancé Eric Zemmour, le patron de Reconquête, après l'annonce de l'organisation d'élections législatives appelant les partis LR et RN à former "la plus vaste union des droites".

07:51 - La gauche unie sous une bannière commune aux législatives ? "Des discussions ont eu lieu et vont continuer à avoir lieu" entre les différentes forces de gauche a indiqué le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, au micro de Franceinfo. Le politique appelle à son tour à un rassemblement des gauches mais sous une bannière et un programme qui unie, sans forcément obligé toutes les forces à s'aligner les unes sur les autres. Dès hier soir, Olivier Faure appelait "chacun de réfléchir aux meilleures conditions pour un rassemblement qui permette d'avoir un projet, qui permette d'être entendu par les Français". Il rappelait au passage l'évolution des rapports de force au sein de la gauche après la victoire de l'alliance PS - Place publique derrière la liste de Raphaël Glucksmann.