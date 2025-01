Le thriller érotique de Paul Verhoeven est devenu culte depuis sa sortie en 1992. Pourtant, Sharon Stone a souffert en découvrant le montage final.

Basic Instinct est un thriller érotique de Paul Verhoeven sorti en 1992. Il met en scène Michael Douglas dans le rôle d'un policier au passé conflictuel, qui enquête sur une série de meurtres violents. Il suspecte alors une romancière provocatrice et séduisante, incarnée par Sharon Stone. Devenu culte en devenant l'un des films les plus rentables des années 1990 (avec 352 millions de dollars de recettes récoltées à travers le monde), Basic Instinct a suscité la controverse, notamment sur la manière dont les personnages LGBT+ et leurs relations sont représentées.

Ce film a également révélé Sharon Stone comme l'un des sex-symbols hollywoodiens. Tous les spectateurs gardent probablement en tête la scène où l'actrice, sans sous-vêtement, croise et décroise lentement ses jambes au milieu d'un interrogatoires, dévoilant son intimité aux inspecteurs...mais aussi au public qui comprend qu'elle est dévêtue ! Pourtant, l'actrice garde un goût amer de cette séquence, comme elle a pu le dévoiler auprès de Télé Cable Sat : "Verhoeven m'a demandé de retirer ma petite culotte blanche car on la voyait à la caméra mais il m'a promis qu'on ne verrait rien au final", assure-t-elle.

C'est une fois le film terminé, plusieurs semaines plus tard, que Sharon Stone découvre que la séquence n'était pas comme on le lui avait décrite. "Je me suis sentie trahie. Je me suis levée et je l'ai giflée. Ce qui m'a choquée, c'est sa trahison. Si j'avais été à la place du réalisateur, j'aurais certainement conservé cette scène. Mais Paul aurait dû me prévenir. C'était un manque de respect", assure-t-elle, même si elle admet que ce film "a changé le cours de [sa]carrière" et qu'elle ne regrette absolument pas d'avoir tourné Basic Instinct.

Synopsis - L'inspecteur Nick Curran (Michael Douglas) est un policier au passé conflictuel qui suit une thérapie auprès du Docteur Élisabeth Garner (Jeanne Tripplehorn) avec qui il entretient des rapports sexuels violents. Lorsque Curran est en charge d'enquêter sur une série de meurtres, il se retrouve confronté à une suspecte hors normes en la personne de Catherine Tramell (Sharon Stone), une romancière provocatrice et très attirante. Les victimes ont été tuées avec un pic à glace, comme dans les romans de Catherine. Mais la vérité n'est pas si simple et Curran devra dépasser ses propres démons pour la découvrir.