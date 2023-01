"Ne le dis à personne" est un film réalisé par Guillaume Canet adapté du roman du même nom écrit par Harlan Coben. Il est diffusé sur France 3 ce lundi 23 janvier 2023.

[Mis à jour le 23 janvier 2023 à 20h30] France 3 diffuse Ne le dis à personne ce lundi 23 janvier 2023 à 21h10. Il s'agit de l'adaptation du roman d'Harlan Coben réalisée par Guillaume Canet et sortie en 2006. Le romancier a d'ailleurs confié dans un reportage de France 2 lors de la sortie du film qu'au départ, il n'était "pas chaud" à l'idée de confier les droits au cinéaste français : "J'ai regardé le travail de Guillaume Canet, on s'est parlé, et à force de passion et d'enthousiasme, il m'a eu, je me suis dit que c'était à lui de le faire."

Alors, l'auteur de best-sellers policiers est-il convaincu du résultat ? Dans une interview auprès d'Allociné, Harlan Coben se dit conquis par l'adaptation de Ne le dis à personne : "Guillaume Canet, contrairement à beaucoup de réalisateurs qui voulaient faire un bon gros thriller, a compris qu'il s'agissait vraiment d'une histoire d'amour s'articulant autour du personnage de François Cluzet [...] C'est ce qui nous captive en tant que public. C'est ce qui m'attire en tant qu'écrivain. J'ai été vraiment enthousiasmé par le film."

Deuxième film réalisé par Guillaume Canet et gros succès (plus de 3 millions d'entrées en France), Ne le dis à personne est une l'adaptation du thriller best seller éponyme de Harlan Coben, qui s'est vendu à plus de six millions d'exemplaires à travers le monde. La bande originale du film a été composée par Mathieu Chédid et a valu à ce dernier le César de la meilleure musique en 2007. Le film a remporté trois autres Césars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur acteur (pour François Cluzet).

Synopsis - Alex (François Cluzet) et Margot (Marie-Josée Croze) forment un couple heureux et épanoui : ils se connaissent depuis l'enfance. Tous les ans, ils gravent d'un trait l'arbre sous lequel ils se sont embrassés pour la première fois. Leur vie bascule cependant le jour où Margot est enlevée et sauvagement assassinée par un serial killer. Son père, Jacques Laurentin (André Dussolier), officier de police, reconnaît formellement le corps abîmé de sa fille. Totalement détruit, Alex ressasse jour après jour le souvenir bouleversant de son amour perdu. Il se réfugie à corps perdu dans le travail. Huit ans plus tard, le jour anniversaire de leur premier baiser, Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image... le visage d'une femme au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Celui de Margot... Commence alors une enquête qui conduira Alex à découvrir une vérité qu'il était bien loin d'imaginer.