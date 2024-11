La Grande Vadrouille est l'une des comédies françaises les plus cultes depuis son triomphe à sa sortie, en 1966. Bourvil y donne la réplique à Louis de Funès, qui a dû s'entraîner particulièrement pour ce rôle.

Sorti en 1966, La grande vadrouille reste une comédie incontournable du cinéma français. Réalisée par Gérard Oury, ce film qui se déroule durant l'Occupation allemande en France suit un duo improbable incarné par les acteurs Bourvil et Louis de Funès qui cachent des soldats Anglais et doivent les aider à regagner la zone libre. Pendant plusieurs décennies, jusqu'à la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 puis Intouchables en 2011, le film tricolore le plus vu de tous les temps en France.

Plusieurs scènes du film sont iconiques, que ça soit le rendez-vous au bain turc, celle De Funès est assis sur les épaules de Bourvil ou encore le mélange des chambres dans l'auberge pour ne citer qu'elles. L'une d'entre elles reste celle où le chef d'orchestre grincheux incarné par Louis de Funès dirige ses musiciens. Le comédien y prouve une nouvelle fois sa palette d'acteur très physique (mais pas que). Pourtant, cette scène qui ne dure que quelques minutes seulement a demandé beaucoup de préparation.

Louis de Funès a en effet passé trois mois à s'entraîner pour le rôle du chef d'orchestre Stanislas Lefort. Se voulant crédible, il a pris des leçons avec un professionnel répété tous les jours devant son miroir pendant 12 semaines pour connaître les vrais mouvements de La damnation de Faust composée par Hector Berlioz, et notamment du morceau "La marche hongroise". C'est bel et bien lui qui dirige les (vrais) musiciens du Palais-Garnier, où a été tournée la scène qui dure moins de cinq minutes pourtant. Le résultat est payant, puisque la scène est aussi hilarante que crédible !

Synopsis - En 1942, pendant l'Occupation allemande en France, un avion anglais est abattu au-dessus de Paris. Les occupants sautent en parachute, et trois des cinq aviateurs britanniques à bord parviennent à s'échapper. Le premier atterrit dans le zoo de Vincennes, le deuxième sur la nacelle d'un peintre en bâtiment, Augustin Bouvet (Bourvil), et le troisième se réfugie dans la loge d'un chef d'orchestre, Stanislas Lefort (Louis de Funès). Aidés par une jeune femme, Juliette (Marie Dubois), Augustin et Stanislas vont devoir cacher les Anglais et les aider à regagner la zone libre. Un voyage qui sera rythmé par de très nombreuses péripéties. Et grâce auquel les deux Français deviendront, un peu malgré eux, des héros de la Résistance.