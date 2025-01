Grand classique de Steven Spielberg, "La liste de Schindler" est un film en noir et blanc qui raconte l'histoire vraie d'Oskar Schindler. Mais un élément fort de mise en scène a toujours surpris les spectateurs.

Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale a fait l'objet de nombreuses œuvres cinématographiques. Que ça soit l'occupation en France ou la Shoah, le septième art a cherché à panser des plaies qui sont encore vives, plus de 80 ans après la fermeture des camps de concentration. Parmi les films sur le sujet devenus cultes, on peut citer La liste de Schindler.

Réalisé par Steven Spielberg, ce long-métrage sorti en 1994 en France est l'adaptation d'un livre écrit par Thomas Keneally. Il raconte l'histoire vraie de l'homme d'affaires Oskar Schindler. Prêt à profiter de la guerre à la fin des années 1930 pour s'enrichir, cet industriel emploie des ouvriers juifs dans son usine et s'acoquine avec le parti nazi.

Mais la guerre évoluant, Oskar Schindler va finir par se rendre compte de l'horreur perpétrée sous ses yeux. Il décide alors de sauver un maximum de personnes juives, aidé par son comptable, et va les embaucher en exigeant de la main d'oeuvre pour son usine. On estime ainsi qu'Oskar Schindler aura sauvé près de 1 200 juifs des camps de concentration et d'extermination.

Pourquoi y a-t-il une petite fille au manteau rouge ?

Entièrement en noir et blanc, La liste de Schindler raconte l'histoire d'une prise de conscience. Mais un choix de mise en scène particulièrement fort de la part de Steven Spielberg a interrogé de nombreux spectateurs depuis la sortie du film : lors de la scène de la liquidation du ghetto de Cracovie, une petite fille au manteau rouge apparaît perdue pendant le massacre. C'est l'un des rares éléments de couleur du long-métrage. Plus tard, son cadavre, reconnaissable au manteau rouge, est récupéré dans un charnier.

Mais pourquoi cette petite fille est-elle la seule en couleur ? Chacun peut y aller de son interprétation. Dans l'ouvrage Spielberg, la totale d'Olivier Bousquet, Arnaud Devillard et Nicolas Schaller, un élément d'interprétation est apporté : ce manteau rouge traduit la prise de conscience de Schindler. Elle se distingue de la masse et personnifie alors l'horreur Il peut également être interprété comme une incarnation de l'innocence de l'enfance au milieu du chaos et l'horreur.

En 2018, à l'occasion du 25e anniversaire du film, Steven Spielberg a révélé son intention derrière ce choix de mise en scène fort : "Dans le livre de Thomas Keneally, Oscar Schindler n'arrivait pas à oublier qu'une fillette en rouge marchait dans la rue durant la liquidation du ghetto de Cracovie, a-t-il détaillé à NBC News (à 10 minutes), totalement ignorée par les SS, alors qu'elle portait un manteau de couleur éclatante. Et pourtant, ils ne la voyaient pas." Selon lui, les dirigeants de l'époque "savaient"que l'Holocauste étaient en train de se produire, mais "ils n'ont rien fait". Le réalisateur explique alors que ça soulignait le fait qu'on ait choisi d'ignorer l'horreur qui était en train de se dérouler, "comme un drapeau rouge que personne ne pouvait ignorer". "C'était comme si l'Holocauste était habillé de rouge et pourtant nous n'avons rien fait pour l'empêcher."

Pour l'anecdote, il semblerait également que cette petite fille ait réellement existé : Roma Ligocka était connue dans le ghetto de Cracovie pour son manteau rouge. A l'inverse du personnage que l'on aperçoit furtivement dans le film, elle a survécu à la Shoah et a publié ses mémoires en 2002, intitulé La petite fille au manteau rouge. Par ailleurs, cette enfant a également pu être inspirée de Gittel Chill, qui portait également un manteau rouge dans le ghetto de Cracovie, et a été tuée le 13 mars 1943.

Synopsis - Oskar Schindler (Liam Neeson) est un riche industriel allemand qui génère beaucoup de profits en utilisant de la main-d'oeuvre juive pour une bouchée de pain. Son appartenance au parti nazi lui confère ce privilège. Mais un jour, alors qu'il assiste à un massacre perpétré par le commandant SS Amon Göth (Ralph Fiennes), il se rend compte des horreurs que peut engendrer la politique fasciste de son parti. Il décide alors de sauver un maximum de gens en exigeant de la main-d'oeuvre pour son usine et en y interdisant les mauvais traitements. Il sera aidé par son comptable, Itzhak Stern (Ben Kingsley) pour établir cette liste et sauver le plus de vies possible. Éveillant au passage les soupçons de ses alliés d'hier.