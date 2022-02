UN JOUR SANS FIN FILM. La fête en l'honneur des marmottes, qui sert de décors à la comédie avec Bill Murray, existe-t-elle vraiment aux Etats-Unis ?

[Mis à jour le 18 février 2022 à 20h45] Dans Un jour sans fin Bill Murray revit inlassablement les mêmes 24 heures. Et pas n'importe lesquelles : celle du festival de la Marmotte, aussi appelé Groundhog Day aux Etats-Unis. Si cette tradition détaillée dans le film comique d'Harold Ramis peut sembler surprenante, elle s'inspire toutefois d'un véritable événement. Le Jour de la Marmotte est en effet célébré aux Etats-Unis et au Canada, et plus spécifiquement à Punxsutawney, le 2 février.

Comme on peut le voir dans Un jour sans fin, plusieurs traditions sont honorées lors de ce festival singulier. Le point d'orgue reste d'observer la marmotte entrée dans son terrier. En fonction de son comportement, la légende dit que l'hiver durera plus ou moins longtemps. Si le film avec Bill Murray démocratise cette tradition singulière, le tournage ne s'est pas fait à Punxsutawney. C'est à Woodstock, dans l'Etat de l'Illinois, que les caméras d'Harold Ramis ont été posées pour immortaliser plusieurs scènes aujourd'hui devenues cultes.

Synopsis - Phil Connors, présentateur de la météo à la télévision, est victime d'un sortilège et se voit condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février, jour du festival de la Marmotte, Groundhog Day.