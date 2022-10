ANT MAN ET LA GUEPE QUANTUMANIA. Une bande-annonce de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania révèle l'avenir de Marvel et le prochain super-méchant, Kang.

La prochaine aventure d'Ant-Man et la Guêpe se précise. Marvel a dévoilé ce lundi 24 octobre 2022 la première bande-annonce du premier film de sa phase 5, qui promet déjà de redéfinir l'avenir de la franchise super-héroïque. Ce troisième épisode, intitulé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania doit sortir en France le 15 février 2023. Dans ces premières images, on découvre que la fille de Scott Lang (Paul Rudd), Cassie, se retrouve avec son père et Hope dans le royaume quantique. Ils y feront la connaissance de Kang le conquérant, l'un des super-méchant les plus dangereux du multivers.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est réalisé par Peyton Reed, déjà aux commandes des deux premiers films de la franchose. Paul Rudd et Evangeline Lilly reprennent leurs rôles respectifs, tandis que Jonathan Majors va faire officiellement ses débuts, sur grand écran du moins (il est apparu dans la série Loki) dans le rôle de Kang le conquérant. Michael Douglas et Michelle Pfeiffer sont également de la partie, tout comme Kathryn Newton qui interprète Cassie Lang (Stinger). Corey Stoll revient également dans le rôle de Modok. Ci-dessous, découvrez la bande-annonce de Ant-Man 3.

Synopsis - Après les événements d'Avengers : Endgame, Scott Lang et Hope van Dyne sont connus à travers le monde pour leurs exploits. Mais leur équilibre est en péril lorsque Cassie Lang projette sa famille dans le royaume quantique et dans le multivers. Ils vont devoir affronter deux grands méchants : Modok, qu'ils connaissent bien, mais surtout le dangereux Kang le conquérant.