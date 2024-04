"Rebel Moon 2" est sorti sur Netflix, un troisième film est-il prévu ?

Les abonnés de Netflix peuvent découvrir à partir du 19 avril "Rebel Moon partie 2 : L'entailleuse", suite du film de science-fiction de Zack Snyder sorti fin 2023.

Zack Snyder est de retour sur Netflix. Après le premier épisode de son space opera de science-fiction Rebel Moon sorti en décembre 2023, le second volet est mis en ligne sur la plateforme de streaming ce vendredi 19 avril 2024. Ceux qui ont suivi les aventures de Kora s'attendent à découvrir la suite de la bataille qui va opposer le village de Veldt au Monde-Mère. Au cours de ce second épisode, les abonnés de Netflix pourront donc découvrir l'affrontement entre les deux armées

Si le premier épisode a été vivement critiqué par la presse et par une frange du public, il est tout de même resté en tête du classement de la période de streaming lors des fêtes de fin d'années avec plus de 72,9 millions de vues entre fin décembre et mi-janvier selon le rapport d'audiences de la plateforme, Tudum, 90 millions selon les approximations de Zack Snyder en mars 2024. Cependant, comparativement à d'autres films de Netflix sortis en décembre (comme A couteaux tirés ou Don't look up -déni cosmique), les audiences étaient plus faibles (136,3 millions de vues pour le premier, 171,4 millions pour le second).

Une troisième partie est-elle prévue pour Rebel Moon ?

Il y a donc fort à parier que Rebel Moon : partie 2 - L'entailleuse attire tout de même un public de curieux adepte de science-fiction ou qui s'est laissé cueillir par le premier épisodes. Et peut-être que certains espèrent voir la franchise se poursuivre au-delà. Pour l'heure, aucune partie 3 n'a encore été annoncée officiellement par la plateforme de streaming. Comme c'est souvent le cas, il faudra attendre les chiffres d'audiences de ce second opus pour que le sort du space opera de Zack Snyder soit fixé.

Cependant, des director's cut des parties 1 et 2 devraient bel et bien sortir, ajoutant une heure de plus à chacun des films grâce à des scènes inédites. Des spin-offs seraient également à l'étude, comme une série consacrée à Balisarius (interprété par Fra Fee) et d'autres personnages de la franchise. Attendons toutefois les officialisations de Netflix pour être fixé. Rebel Moon : partie 1 et Rebel Moon : partie 2 sont tous les deux d'ores et déjà disponibles sur la plateforme de streaming pour les abonnés.