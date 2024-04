La dernière réalisation de Luca Guadagnino est sortie au cinéma ce mercredi 24 avril 2024. Mais que vaut le film porté par Zendaya ? Voici ce qu'en disent les critiques.

Après les surprises de Call me by your name et Bones and all, la dernière réalisation du cinéaste italien Luca Guadagnino est particulièrement attendue. Surtout lorsque les nouveaux visages d'Hollywood, et surtout Zendaya, sont au casting. Ajouté à cela un triangle amoureux sulfureux autour de courts de tennis, et il n'en fallait pas plus pour susciter la curiosité de la presse. Voici ce que promet Challengers, qui sort ce mercredi au cinéma.

Zendaya (Dune, Euphoria) incarne une prodige du tennis qui suscite la convoitise de deux autres joueurs, amis devenus rivaux, incarnés par Josh O'Connor (The Crown) et Mike Faist (West Side Story). Et elle compte bien en profiter pour tirer son épingle du jeu. A en croire les critiques qui ont pu voir le film avant sa sortie au cinéma, Challengers reste un film à ne pas rater cette semaine, même s'il n'est peut-être pas aussi érotique et sulfureux que ce que certains ont pu croire, comme le déplore notamment 20 minutes.

Challengers est "éblouissant" selon Le Parisien, qui loue les qualité de cette romance sportive qui "en met plein les yeux" dans un "film moderne". Même son de cloche du côté de Sud Ouest, qui n'hésite pas à employer les qualificatifs de "percutant, ambigu, follement sexy" pour décrire le long-métrage. De son côté, le magazine spécialisé dans l'actualité du septième art Première salue un film qui marque le "retour (enfin !) gagnant" du réalisateur grâce aux performances d'acteur du trio, qui "joue à merveille". Mention spéciale à Zendaya qui "électrise" le long-métrage, à en croire Le Point, qui ne manque pas de louer les qualités d'un "scénario pointu, singulier qui imbrique habilement les jeux du tennis et de l'amour".

L'ensemble de la presse française n'est cependant pas tombé sous le charme de la romance trouble de Guadagnino, à l'instar du Figaro qui estime que le réalisateur "multiplie les smashs dans le filet", jugeant que ce "Jules et Jim pop et queer ne bouleverse pas le genre". Pour franceinfo, plus mesuré, Challengers est certes "divertissant mais prévisible". Aux spectateurs désormais de se faire leur propre opinion en salles.

Synopsis - Tashi Duncan, une ancienne prodige du tennis devenue entraîneuse et une force de la nature ne s'embarrasse pas d'excuses pour son jeu sur le court et en dehors. Mariée à un champion en perte de vitesse, la stratégie de Tashi pour la rédemption de son mari prend une tournure surprenante lorsqu'il doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et l'ancien petit ami de Tashi. Alors que leur passé et leur présent s'entrechoquent et que les tensions sont à leur comble, Tashi doit se demander ce qu'il lui en coûtera de gagner.