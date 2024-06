Maria Schneider fait l'objet d'un biopic intitulé "Maria" ce mercredi, qui revient sur son ascension fulgurante et sa descente aux enfers après le tournage horrible du "Dernier Tango à Paris".

C'est l'histoire d'une actrice française promise à une belle carrière, qu'un tournage va briser. L'histoire de Maria Schneider est tristement célèbre, mais jamais encore elle n'avait été mise en lumière au travers du septième art. L'erreur est rattrapée ce mercredi 19 juin avec Maria, biopic présenté au Festival de Cannes de Jessica Palud qui raconte l'ascension et la descente en enfer de l'actrice. incarnée par Anamaria Vartolomei (L'événement et bientôt Le comte de Monte-Cristo). Le film s'inspire de l'ouvrage Tu t'appelais Maria Schneider, écrit par sa cousine Vanessa Schneider en 2018.

Maria Schneider n'a que 19 ans lorsque le réalisateur Bernardo Bertolucci lui propose de jouer Jeanne, le personnage principal féminin de son prochain film, Le Dernier Tango à Paris. Elle y donne la réplique à Marlon Brando, 48 ans. Le tournage est particulièrement éprouvant, principalement la tristement célèbre "scène du beurre". Dans cette scène, le personnage de Marlon Brando maintient de force celui de Maria Schneider au sol, avant d'utiliser du beurre comme lubrifiant avant de la violer par sodomie.

Si aucun acte sexuel n'a vraiment eu lieu sur le tournage et que Brando a simulé "l'acte", la captation de cette scène est extrêmement violente : elle a été tournée sans le consentement de l'actrice, qui n'a pas été prévenue ni par l'acteur principal, ni par le réalisateur, avant de jouer ce moment qui n'était pas écrit dans le scénario. "Même si ce que faisait Marlon [Brando] n'était pas réel, je pleurais des larmes bien réelles. Je me suis sentie humiliée, et un peu violée pour être honnête, à la fois par Marlon et par Bertolucci", a déclaré Maria Schneider en 2007 au Daily Mail. En 2013, Bernardo Bertolucci confirme ne pas avoir prévenu l'actrice avant le tournage pour que sa colère soit plus authentique à l'écran.

Maria Schneider n'a jamais pardonné

Le Dernier Tango à Paris fait scandale à sa sortie en 1972 en raison de ses nombreuses scènes sexuelles. La France l'interdit au moins de 18 ans, et le film est interdit de diffusion en Italie. Suite à la sortie du Dernier Tango à Paris, Maria Schneider continue de jouer plus ponctuellement (Profession : reporter, La dérobade, Merry-Go-Round...), mais souffre d'une consommation excessive de drogue, d'overdose et de dépression. Elle raconte avoir "perdu sept ans de [sa] vie entre cocaïne, héroïne et dégoût de soi et repoussé des rôles directement inspirés de celui de Jeanne". Elle meurt le 3 février 2011 à l'âge de 58 ans d'un cancer. Le film Maria, qui revient sur l'histoire et la vie de l'actrice, est sorti au cinéma le 19 juin 2024 en France.

Synopsis - Maria n'est plus une enfant et pas encore une adulte lorsqu'elle enflamme la pellicule d'un film sulfureux devenu culte : Le Dernier tango à Paris. Elle accède rapidement à la célébrité et devient une actrice iconique sans être préparée ni à la gloire ni au scandale...