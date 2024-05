Le film "De Gaulle", avec Lambert Wilson dans le rôle titre et sorti en 2020, raconte comment le futur président de la République a délivré l'appel du 18 juin 1940.

De Gaulle est le premier biopic consacré à la figure historique du premier président de la cinquième République. Pour éviter de raconter linéairement l'histoire du général, le réalisateur Gabriel Bomin a choisi de compter les semaines qui ont précédé l'appel du 18 juin 1940, s'inspirant du film britannique Le discours d'un roi. Le long-métrage reste fidèle à la réalité historique telle qu'on la connait, mais s'autorise quelques petits anachronismes (notamment un avion avec trois bandes blanches dont le signe n'existait pas avant 1944) et libertés avec la réalité. Ainsi, la Fondation Charles de Gaulle et sa famille n'ont pas été consultées (mais ont été informées du projet), pour ne pas que le film soit "hagiographique". La personnalité d'Yvonne de Gaulle étant moins connue, il y a également plus de libertés qui ont été prises avec ce personnage.

Pour que De Gaulle soit le plus fidèle possible à la réalité historique, le réalisateur Gabriel Bomin a épluché les biographies, livres d'histoire, les récits plus personnels comme ceux de son fils, les lettres que Charles et Yvonne échangeaient quotidiennement. Cela a servi de base fondamentale à l'écriture du scénario du film, qui mêle moments historiques et scènes de la vie intime. "Après à l'intérieur de tout ça, il faut faire des choix, et surtout il faut investir les espaces de fiction et les faire vivre avec honnêteté et ressemblance", concédait-il en interview à Linternaute au moment de la sortie du film. Certains moments ont ainsi été imaginés : si Anne, la fille du couple, était bien trisomique, le réalisateur et la scénariste ont imaginé la scène où Yvonne De Gaulle prend la photo (existante) de son mari avec sa fille sur les bras à la plage.

De son côté, Lambert Wilson a avoué également auprès de Linternaute ne "pas avoir essayé d'imiter [Charles de Gaulle]". "Je trouve que ce n'est pas un exercice très intéressant. L'imitation parfaite, c'est divertissant pendant un moment, mais on peut passer à côté de l'essentiel. Je trouve que c'est plus important de donner une sensation, une vibration du personnage et de faire comprendre ce qui le meut." Cependant, et l'acteur l'admet lui-même, le travail d'incarnation était plus compliqué pour tourner les scènes de vie intime que les scènes où le personnage est dans son traditionnel costume militaire bien connu du public : "On doit prendre des décisions là où il n'y a pas du tout d'informations, sinon les lettres, leurs correspondances, ce que leur fils a décrit de la situation familiale et de l'atmosphère qui y régnait,...etc. [...] On a des responsabilités, si ce n'est vis-à-vis des membres de la famille, on est quand même obligé de ne pas faire n'importe quoi. Et en même temps il faut faire preuve d'imagination, inventer leur langage corporel."

fiche film

Figure française historique du XXe siècle, Charles de Gaulle n'avait pourtant encore jamais eu droit à une adaptation de sa vie au cinéma. Seuls des téléfilms s'étaient essayés à l'exercice. C'est désormais chose faite avec De Gaulle, sorti au cinéma le 4 mars 2020. Porté par Lambert Wilson et Isabelle Carré, le long-métrage revient sur les quelques semaines qui ont mené au départ du général pour Londres et à l'appel du 18 juin 1940.

Synopsis - En juin 1940, le maréchal Pétain veut arrêter la lutte armée contre l'Allemagne. Le président du conseil Paul Reynaud et le Général de Gaulle veulent continuer le combat mais ne sont pas entendus. L'armistie est signée. De Gaulle décide de se rendre à Londres pour chercher de l'aide auprès du premier ministre Winston Churchill et ainsi poursuivre le conflit devenu mondial. De son côté, Yvonne son épouse, voit l'ennemi avancer dangereusement et décide donc de prendre la route avec leurs enfants. En Angleterre, le général reste sans nouvelles de sa famille et s'apprête à prononcer un discours qui va changer le cours de sa vie et de l'Histoire...

Les critiques étaient relativement satisfaites par De Gaulle au moment de sa sortie, en mars 2020. Ce "biopic quatre étoiles" pour Culturebox, qui considère le défi "relevé avec panache", tandis que La Croix salue "un film émouvant sur les heures sombres du printemps 1940 qui offre une vision sentimentale d'un stratège seul contre tous". Le pari est également réussi pour Télé-Loisirs, qui salue "un biopic ambitieux réalisé comme un thriller politique et ménageant une vraie tension dramatique". Dans l'ensemble, l'interprétation de Lambert Wilson est saluée par les critiques, Les Inrocks le jugeant "habité" par son personnage.

Toutefois, toutes ne sont pas convaincues par l'émotion du film. Le Parisien reproche notamment à De Gaulle "la platitude du récit historique, trop classique". Pour ce média, le long-métrage "manque de souffle" et "De Gaulle ne rentre pas dans l'histoire... du cinéma". Un avis partagé par le média spécialisé Première qui déplore un "biopic coincé" : "Gabriel Le Bomin confirme la difficulté de faire du général une grande figure de fiction". De Gaulle devrait toutefois rendre curieux les amateurs du genre, ou ceux qui souhaitent se replonger dans cette période complexe de notre histoire.