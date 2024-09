Réalisé par Ridley Scott, ce biopic retrace les histoires familiales de la célèbre famille derrière la marque de luxe italienne, jusqu'au meurtre de Mauricio Gucci. Les héritiers avaient vivement critiqués le film avant sa sortie.

Luxe, passion, décadence, trahison et vengeance est au programme du film House of Gucci, sorti au cinéma le 24 novembre 2021. Ce biopic réalisé par Ridley Scott revient sur la famille derrière la marque de luxe italienne, jusqu'au meurtre de Mauricio Gucci le 27 mars 1995, commandité par son épouse Patrizia avant qu'il ne se remarie avec Paola Franchi.

Mais avant sa sortie, le film était déjà loin de faire l'unanimité auprès des héritiers de la maison italienne. Auprès de l'agence Associated Press, Patrizia Gucci (une cousine de Maurizio) a déploré, au nom de sa famille, que les équipes du film House of Gucci "volent l'identité d'une famille toute entière pour faire du profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien".

Cette dernière estime en effet que le livre sur lequel est basé le film avec Lady Gaga et Adam Driver, The House of Gucci : a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed ne retranscrirait pas les événements de manière exacte. Elle déplore également l'apparence d'Aldo et Paolo Gucci, respectivement joués par Al Pacino et Jared Leto, dans le film : "Mon grand-père était très bel homme [...] Son interprète n'est déjà pas très grand, et cette photo le montre gros, petit, avec des rouflaquettes, vraiment très laid. C'est honteux, ça ne lui ressemble pas du tout."

D'autres membres de la famille ont écrit, dans un communiqué relayé par Variety quelques jours après sa sortie, que "la production du film n'a pas pris la peine de consulter les héritiers avant de décrire Aldo Gucci – président de la société pendant 33 ans – et les membres de la famille Gucci comme des voyous, ignorants et insensibles au monde qui les entoure", déplorant "un ton et une attitude envers les protagonistes des événements bien connus qui ne leur ont jamais appartenu".

Face aux critiques proférées par la famille, Ridley Scott avait réagi dans une interview accordée à l'émission "Today" sur la BBC : "Un membre de la famille Gucci a été assassiné, un autre est allé en prison pour fraude fiscale. Donc vous ne pouvez pas m'accuser de faire du profit. Dès que vous commettez ces actions, vous faites partie du domaine public".

Synopsis - Inspiré d'une histoire vraie, House of Gucci revient sur l'empire familial créé par Guccio Gucci. Derrière la célèbre marque de luxe italienne, se cachent des passions, des drames, des trahisons et des désirs de vengeance. Jusqu'au meurtre de Mauricio Gucci, le 27 mars 1995, commandité par son épouse Patrizia Reggiani.

Quels acteurs au casting de House of Gucci ?

House of Gucci est un film réalisé par Ridley Scott sur l'empire familial de la célèbre marque de luxe italienne. Pour réaliser cette fresque sulfureuse entre passion et trahison, le réalisateur s'est entouré d'acteurs très prisés et reconnus, rendant l'attente autour de la sortie du long-métrage encore plus importante. La liste du casting ci-dessous :

Adam Driver : Maurizio Gucci

Lady Gaga : Patrizia Reggiani

Jared Leto : Paolo Gucci

Camille Cottin : Paola Franchi

Al Pacino : Aldo Gucci

Jeremy Irons : Rodolfo Gucci

Salma Hayek : Pina Auriemma

Jack Huston : Domenico De Sole

Mãdãlina Ghenea : Sophia Loren

Reeve Carney : Tom Ford

Youssef Kerkour : Nemir Kirdar

Vincent Riotta : Fernando Reggiani

Edouard Philipponnat : Walter

L'avis des critiques sur House of Gucci

Malgré cette incroyable promesse sur le papier, les critiques françaises se montrent très divisées devant House of Gucci. Pour Le Parisien, c'est un sans faute : "À la fois saga familiale, thriller, romance et récit d'un fait divers sanglant qui a secoué l'Italie, "House of Gucci", dont les 2h37 passent presque trop vite, est de ces films qui donnent l'impression, à chaque plan, d'assister à quelque chose de gigantesque." Le JDD se montre également conquis par cette "tragédie en trois actes captivante et édifiante". Parmi les points forts unanimement salués, notons la performance des acteurs au casting, Lady Gaga et Jared Leto en tête. Cependant, beaucoup de médias reprochent "des longueurs" (Le JDD) au long-métrage et la mise-en-scène qui "manque de rythme" (Télérama), aux allurse d'un é"tonitruant théâtre de marionnettes".