À sa place : de quoi parle ce drame chilien inspiré de faits réels disponible sur Netflix ?

"À sa place" est un film réalisé par Maite Alberdi racontant l'histoire de vraie de María Carolina Geel, une écrivaine qui tue son amant. Disponible dès le 11 octobre 2024 sur Netflix.

À sa place, le premier film de fiction de la cinéaste chilienne Maite Alberdi, nommée aux Oscars pour son documentaire La mémoire éternelle, arrive sur Netflix le 11 octobre. Dans ce drame, présenté en avant-première au Festival International du Film de Saint-Sébastien, elle raconte l'histoire de María Carolina Geel, qui a tué de sang-froid son amant en 1955, à travers le regard de Mercedes, la discrète assistante juridique du juge chargé du dossier.

À l'époque, cette affaire avait marqué l'opinion publique, révélant les normes sociales envers les femmes. "Dans le Chili du XXe siècle, la plupart des femmes condamnées pour meurtre étaient graciées par le système judiciaire simplement parce qu'elles étaient des femmes ; les condamner leur donnerait de la visibilité. Les grâces faisaient toujours allusion à la folie des meurtrières, mais personne n'écoutait vraiment leurs raisons", a expliqué Alberdi à Netflix.

Quelle est l'intrigue du film À sa place ?

Chili, 1955. La célèbre écrivaine María Carolina Geel abat son amant dans l'hôtel Crillón de Santiago. Mercedes, la jeune et discrète assistante juridique du juge en charge de l'affaire, se prend de passion pour l'histoire de l'écrivaine. Quand elle est chargée de visiter l'appartement de Geel, elle commence peu à peu à remettre en question sa vie, son identité, son rôle de femme dans une société patriarcale. En prenant possession des lieux, en s'immergeant dans la vie de Geel et en prenant peu à peu sa place, Mercedes trouve un lieu pour elle, un espace personnel où elle peut enfin se forger une identité et peut-être trouver sa place.

Quels acteurs au casting du film À sa place ?

Elisa Zulueta : Mercedes

Francisca Lewin : María Carolina Geel

Marcial Tagle

Pablo Macaya

Gabriel Urzúa

Où voir À sa place en streaming ?

Après être sorti en salles au Chili et avoir été présenté en avant-première au Festival international du film de Saint-Sébastien, À sa place sera disponible en exclusivité sur Netflix à partir du 11 octobre 2024. Pour découvrir comment Mercedes franchit la frontière entre fascination et obsession, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Le prix de l'abonnement peut varier entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement essentiel avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (abonnement premium).