"Avatar le dernier maître de l'air" : c'est officiel, il y aura bien une saison 2 et 3 sur Netflix

C'est officiel, la série en live action aura bien droit à une suite sous la forme d'une saison 2 et d'une saison 3. Leurs dates de sortie ne sont pas encore connues.

Bonne nouvelle pour les fans de l'adaptation en live action d'Avatar le dernier maître de l'air. Netflix a officialisé ce mercredi 6 mars 2024 la sortie prochaine d'une suite. Et non seulement la série aura droit à une saison 2, mais aussi une saison 3. Les fans de la série originale, totalement animée, peuvent se douter que ces deux saisons adapteront les livres 2 et 3, l'un consacré à la nation de la Terre, l'autre du Feu.

Ce renouvellement d'Avatar n'est pas une surprise pour ceux qui suivent les audiences de Netflix. L'adaptation de la série d'animation culte de Nickelodeon était un joli succès pour la plateforme de streaming. Moins d'une semaine après sa sortie, Avatar, le dernier maître de l'air a cumulé 21,2 millions de vues en moins d'une semaine. Les chiffres étaient relativement stables la semaine suivante, avec 19,9 millions de vues enregistrées. L'adaptation des aventures d'Aang, Sokka et Katara est ainsi la série en tête du classement des programmes les plus vus du moment à travers le monde

A titre de comparaison, la série en live action One Piece avait cumulé 18,5 millions de vues sur sa première semaine, un chiffre en-deçà de celui d'Avatar. Rappelons que l'adaptation du manga d'Eiichiro Oda a ensuite continué de connaître un joli succès, sans réussir cependant à s'imposer parmi les programmes les plus populaires de tous les temps de la plateforme de streaming. Et cela a été suffisant pour lui permettre d'être renouvelé pour une saison 2 actuellement en chantier.

Pour l'heure, la date de sortie de la saison 2 et 3 d'Avatar, le dernier maître de l'air n'a pas été officialisée par Netflix. Il semble toutefois peu probable de pouvoir découvrir la saison 2 avant l'année 2025, et la saison 3 avant 2026. Mais attendons une annonce de la plateforme de streaming pour en être certain. En attendant, il est possible de voir les 8 épisodes de la première saison sur la plateforme de streaming.