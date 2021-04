Keynote Apple 2021 : quelle annonces à venir ?

KEYNOTE. Après une première fuite de date par Siri, la maison mère d'Apple vient de confirmer la tenue prochaine de sa conférence Keynote pour le mardi 20 avril. Plusieurs nouveaux produits sont déjà attendus par les fans de la firme.

Les Keynote d'Apple sont de véritables événements dans le monde de la tech. Ces conférences généralement organisées en début ainsi qu'en fin d'année permettent à la firme de Cupertino d'annoncer ses prochaines sorties. La prochaine Keynote d'Apple est prévue pour ce mardi 20 avril et plusieurs nouveautés sont déjà attendues au tournant. Petit récapitulatif des différentes choses à venir et à retenir.

Peut-être l'information la plus importante : la prochaine Keynote organisée par la marque à la pomme se tiendra le mardi 20 avril 2021 à 19h (heure de Paris). Cette date avait déjà fuité il y a quelques jours par le biais de Siri. L'assistant vocal d'Apple, qui n'a pas toujours sa langue dans sa poche, répondait tout naturellement lorsque la question de la tenue de la prochaine conférence Apple lui était posée.

Plusieurs produits sont particulièrement attendus par la communauté Apple lors de cette Keynote. Parmi ces derniers, on relèvera notamment les rumeurs autour d'un nouvel iPad Pro, d'une nouvelle gamme d'AirPods, mais également des fameux AirTags en fuite et attendus depuis plus de 2 ans.

L'iPad Pro 5G est l'un des produits qui reviennent le plus parmi les annonces attendues de la soirée. Cette nouvelle version de la désormais célèbre tablette d'Apple devrait embarquer de nouveaux écrans Mini-Led ainsi qu'une compatibilité avec les réseaux 5G.

Les AirPods 3e génération ainsi que les AirPods Pro 2 sont également au centre de nombreuses rumeurs. Les écouteurs sans-fil d'Apple sont un véritable carton pour la firme qui pourrait dévoiler ce mardi de nouvelles versions. Quelques images ont déjà été rendues disponibles sur le net par DuanRui, un leaker habitué des produits Apple.

AirPods Small / AirPods 3



font également partie des attentes du public pour cette Keynote Apple. Pour rappel, ce projet en cours de développement depuis plus de 2 ans consiste en de petites pastilles connectées via Bluetooth qui permettront de retrouver facilement des objets perdus grâce à l'application "Localiser" de l'iPhone. Il suffira pour cela de disposer les AirTags sur les objets susceptibles d'être égarés (tels que des clefs de voiture, un portefeuille...). Une technologie à la fois pratique et particulièrement attendue par la communauté Apple.

