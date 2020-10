"Keynote Apple du 13 octobre : des surprises en plus des iPhone 12 ?"

KEYNOTE 2020. Et si Apple était parvenu à conserver le secret sur sa keynote du 13 octobre 2020 ? Les nouveaux iPhone 12 vont être dévoilés, mais d'autres produits pourraient aussi être présentés.

Un peu moins d'un mois après la keynote organisée pour présenter les derniers iPad et iWatch, Apple dévoile ce mardi 13 octobre 2020 sa nouvelle gamme d'iPhone 12. La firme de Tim Cook compte présenter ses tout nouveaux smartphones de manière bien singulière, puisque en réalité, l'événement ne se tiendra pas à Cupertino à proprement parler, dans le fameux théâtre de la société, mais seulement en ligne. Pas de journaliste, pas d'engouement, pas de flashs et de petits fours. Cet "event" n'a donc de "keynote" que le nom : il s'agit en réalité de la mise en ligne d'une vidéo, enregistrée à l'avance et donc déjà prête depuis quelques temps. Seules quelques privilégiés ont pu la visionner, Apple tient à conserver le secret sur son contenu.

Reste que le géant américain, comme à son habitude, a laissé fuité quelques informations majeures, à commencer par des indiscrétions sur ses nouveaux iPhones 12. Officiellement, il faut se contenter du nom de code accolé au grand rendez-vous de ce mardi 13 octobre : "Hi, speed". Le mystère demeure, mais il semble évident qu'Apple va insister sur les innovations concernant les performances en termes de vitesse : avec l'intégration de la 5G et l'ajoute de la nouvelle puce dite Soc14 à son iPhone 12, il faut en effet s'attendre à des gains sur ce plan. Voici ce que l'on sait sur cette keynote du 13 octobre 2020, avant sa diffusion.

Selon les indiscrétions qui ont fuité ces dernières semaines figurent le fait qu'Apple ne pourrait présenter son iPhone 12 en quatre versions différentes : un mini, un 12, un 12 Pro et un 12 Pro Max. Une stratégie adoptée pour l'iPhone 11 et qui a convaincu Apple de faire de même pour sa toute nouvelle mouture. En savoir plus sur l'iPhone 12 dans notre article dédié.

C'est l'une des rumeurs les plus insistantes sur cette keynote : Apple s'apprêterait à proposer une nouvelle enceinte connectée, en plus de ses iPhone 12. Plusieurs bloggeurs spécialistes de la marque à la pomme affirment que Tim Cook va profiter de l'occasion, à quelques semaines de Noël, pour présenter un "HomePod mini", plus petit que son prédécesseur, avec un prix contenu et des fonctionnalités attrayantes pour mieux rivaliser avec le concurrence sur ce marché : meilleur son, design moderne et compatibilité avec les services de streaming hors iTunes, comme Deezer et Spotify.

Un gadget ou une petite révolution ? Apple pourrait bien dévoiler, selon d'autres rumeurs de spécialistes, des traqueurs "AirTags", sorte de petit badge à coller sur les objets de son choix pour activer une localisation via son iPhone. Sac à main, casque audio, vélo... En y déposant ce nouveau produit, ils seront tous localisables pour ne plus jamais les perdre. Nul doute qu'Apple se confrontera à de nombreuses questions sur l'usage que ces traqueurs pourraient induire à l'avenir.

Cela pourrait constituer la surprise de ce mardi 13 octobre : la présentation d'un casque, qui viendrait compléter l'offre d'Apple sur l'audio. Après ses écouteurs iPod, le géant américain pourrait mettre sur le marché des "AirPod Studio", si l'on en croit des médias spécialisés américains. Selon les indiscrétions, ce casque serait équipé d'une technologie unique stoppant la lecture une fois ôté de la tête. Mais attention, cela fait déjà quelques années que la sortie de ce casque Apple est annoncé...

Apple, comme à son habitude, organise sa keynote un mardi et elle commencera à la même heure que lors des précédents événements de ce type : à 19h, heure française.

La keynote d'Apple sera diffusée en direct et en vidéo sur cette page. Le géant à la pomme met en ligne une vidéo - préparée à l'avance - lors du grand-rendez-vous, sur son site Internet, mais aussi sur son compte Youtube.