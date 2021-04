Keynote Apple 2021 : AirTags, nouveaux iMac, nouvel iPad Pro, découvrez les annonces

KEYNOTE. Avec exactement une heure de conférence, Apple nous a présenté ces nouveaux AirTags, de nouveaux iMac et une nouvelle génération d'iPad Pro compatibles avec les réseaux 5G.

Les dernières infos sur la Keynote La Keynote Apple a débuté à 19 heures ! Suivez notre fil en direct pour découvrir toutes les annonces de la soirée.

Apple a notamment annoncé la sortie prochaine des AirTags. De petits objets connectés qui vous permettront de retrouver facilement vos biens perdus grâce à la fonction "Localiser" de l'iPhone. Les AirTags seront disponibles à l'unité à 29 euros et les précommandes ouvriront dès vendredi 23 avril.

De nouveaux iMac seront également bientôt disponibles. Ces derniers sont entièrement construits autour de la puce M1 d'Apple tout en améliorant les différents équipements de la machine comme la caméra et le microphone.

Un nouvel iPad Pro compatible avec les réseaux 5G a également été dévoilé. Ce dernier profitera également de la puce M1 d'Apple pour de meilleures performances promises. Sommaire La Keynote Apple en direct

Annonces de la Keynote d'avril 2021

Regarder la Keynote Apple en vidéo La Keynote Apple en direct Recevoir nos alertes live !

20:00 - [FIN DU DIRECT] Et c'est la fin de cette Keynote d'Apple ! Et c'est la fin de cette Keynote qui aura duré précisément 1h ! Apple a rempli bien des promesses avec de nouveaux iMac, un nouvel iPad Pro et les AirTags. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence avec nous ! 19:58 - Le nouvel iPad Pro compatible 5G sera disponible au mois de mai à partir de 799$ Le nouvel iPad Pro sera disponibles en deux éditions : 11 pouces et 12,9 pouces. Comptez respectivement 799$ et 1099$ pour chacun avec une disponibilité à la mi mai. 19:53 - Le nouvel iPad Pro sera équipé d'un écran Liquid Retina XDR Toujours disponible en 12,9 pouces, le nouvel iPad Pro disposera d'une nouvelle technologie d'écran reposant de nombreuses mini-LED. Au nombre de 10.000, ces dernières seront réparties sur plus de 20 zones d'éclairage pour une qualité très haute définition. 19:47 - La nouvelle caméra de l'iPad Pro pourra suivre vos mouvements Le nouvel iPad Pro sera doté d'une nouvelle caméra de très haute définition. Sa nouvelle technologie intégrée permettra la caméra de suivre vos mouvements si jamais vous vous déplacez dans le cadre. 19:44 - L'iPad Pro nouvelle génération est dévoilé et compatible 5G La nouvelle génération d'iPad Pro est dévoilée. Cette dernière comportera la nouvelle puce M1 d'Apple pour de meilleures performances. Ce nouvel iPad sera également compatible avec les nouveaux réseaux de communication 5G. 19:39 - Les nouveaux iMac seront disponibles à partir de 1299$ Le prix et la disponibilité de ces nouveaux iMac sont dévoilés ! Ces nouvelles machines sortiront au mois de mai et seront disponibles en précommande à la fin avril. Leur tarif sera de 1299$ et 1499$ selon votre configuration. 19:35 - De nouveaux claviers disposant de Touch ID Ces nouveaux iMac s'accompagnent également de nouveaux claviers. Ces derniers pourront être équipés de la technologie Touch ID pour déverrouiller votre machine plus rapidmeent. 19:32 - Les nouveaux iMac vous faciliteront le multi-tâches et la connectivité entre appareils Apple en profite pour nous démontrer la puissance de ces nouveaux iMac équipés de la puce M1. Les utilisateurs pourront facilement effectuer plusieurs tâches en même temps de façon fluide, qu'il s'agisse de bureautique ou de gaming. Ils permettront également de profiter d'une connectivité avec votre iPad et votre iPhone. 19:28 - Les nouveaux iMac seront optimisés pour la vidéo et le son Ces nouveaux iMac ne disposeront pas seulement de nouveaux coloris. Apple a beaucoup travaillé sur les différents équipements qui accompagnent ces nouvelles machines, notamment la caméra haute définition et "le meilleur micro disponible sur un Mac à ce jour" ! 19:25 - Apple annonce des nouveaux iMac équipés de la puce M1 De nouveaux iMac seront bientôt disponibles ! Ces derniers disponibles en 7 coloris différents sont assemblés entièrement autour de la dernière puce M1 de chez Apple. La puissance sera au rendez-vous ! LIRE PLUS

Plusieurs produits étaient particulièrement attendus par la communauté Apple lors de cette Keynote. Parmi ces derniers, on relèvera notamment les rumeurs autour d'un nouvel iPad Pro, d'une nouvelle gamme d'AirPods, mais également des fameux AirTags en fuite et attendus depuis plus de 2 ans.

L'iPad Pro 5G est l'un des produits qui reviennent le plus parmi les annonces attendues de la soirée. Cette nouvelle version de la désormais célèbre tablette d'Apple devrait embarquer de nouveaux écrans Mini-Led ainsi qu'une compatibilité avec les réseaux 5G.

Les AirPods 3e génération ainsi que les AirPods Pro 2 sont également au centre de nombreuses rumeurs. Les écouteurs sans-fil d'Apple sont un véritable carton pour la firme qui pourrait dévoiler ce mardi de nouvelles versions. Quelques images ont déjà été rendues disponibles sur le net par DuanRui, un leaker habitué des produits Apple.

AirPods Small / AirPods 3 via 52audio pic.twitter.com/oxJHCO5bga — DuanRui (@duanrui1205) November 5, 2020

font également partie des attentes du public pour cette Keynote Apple. Pour rappel, ce projet en cours de développement depuis plus de 2 ans consiste en de petites pastilles connectées via Bluetooth qui permettront de retrouver facilement des objets perdus grâce à l'application "Localiser" de l'iPhone. Il suffira pour cela de disposer les AirTags sur les objets susceptibles d'être égarés (tels que des clefs de voiture, un portefeuille...). Une technologie à la fois pratique et particulièrement attendue par la communauté Apple.

Comme chaque année, la Keynote Apple est diffusée en direct et en vidéo sur le site officiel et sur plusieurs autres plateformes. Plusieurs options s'offrent à vous si vous désirez suivre la conférence en direct ce mardi 20 avril :