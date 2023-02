Honor Magic 5 Pro : le téléphone pulvérise les scores photo en laboratoire

HONOR MAGIC 5 PRO. Présenté au salon MWC de Barcelone, le nouveau Honor Magic 5 Pro s'impose déjà comme un candidat sérieux au titre de smartphone de l'année. Découvrez son prix, ses caractéristiques et sa date de sortie.

Avec son prochain smartphone, le Honor Magic 5 Pro, la firme semble vouloir s'imposer sur un marché déjà bien occupé : le téléphone haut de gamme. Présenté lors du salon MWC (Mobile World Congress) de Barcelone il y a quelques jours, le Honor Magic 5 Pro semble déjà disposer de nombreuses qualités pour faire trembler les géants que sont Samsung avec son S23 Ultra et Apple avec l'iPhone 14 Pro Max.

Le Honor Magic 5 Pro rejoint la petite famille déjà composée du Honor Magic 5 Lite. Ce dernier est déjà disponible depuis plusieurs mois au tarif de lancement de 379 € en Europe.

Honor Magic 5 Lite 5G - 128 Go (Silver) Neuf à partir de 378,98 € Fnac 378,98 € Voir

Rakuten 379,90 € Voir

Darty 379,00 € Voir

Quelles sont les spécificités du Honor Magic 5 Pro ?

Qui dit smartphone haut de gamme dit composants de haute qualité. Afin de s'imposer sur un marché dominé par Samsung et Apple, le Honor Magic 5 Pro entend bien disposer de grosses performances et d'un design exemplaire. Bien que le prochain téléphone de chez Honor ne soit annoncé que pour le deuxième trimestre de l'année 2023, il est déjà possible de tout savoir à son sujet.

Si vous avez suivi les derniers smartphones Honor ces dernières années, le design du Honor Magic 5 Pro ne devrait pas vous étonner. Ce dernier reprend l'idée d'une caméra en forme de cercle au dos du téléphone, comme c'était déjà le cas pour le Magic 5 Lite. Ce bloc photo assez protubérant est logé dans un dos en verre aux allures premium.

Le Honor Magic 5 Pro arbore un bloc photo très visible. © Honor

A l'avant, le Honor Magic 5 Pro dispose d'un écran de 6,8 pouces capable d'afficher un taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Ce taux permet de disposer d'une bonne fluidité au sein de vos jeux et applications, et peut s'adapter pour économiser votre batterie. Honor promet une luminosité de l'écran pouvant aller jusqu'à 1800 nits. Un chiffre qui impressionne et promet une excellente lisibilité même en plein soleil.

La caméra selfie du Honor Magic 5 Pro, quant à elle, se fait assez discrète. L'objectif frontal est intégré en haut à gauche de l'écran dans un bloc en forme de pilule qui n'est pas sans rappeler la "Dynamic Island" de l'iPhone 14.

Il faut déjà noter que l'écran du Honor Magic 5 Pro est passé par les laboratoires d'expertise de l'entreprise DXomark. Cette dernière a alors donné la note de 151, faisant du Honor Magic 5 Pro le smartphone avec le meilleur écran du classement (devant l'iPhone 14 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra).

Côté puissance, le Honor Magic 5 Pro pourra compter sur le processeur Snapdragon 8 Gen 2. La dernière puce en date de chez Qualcomm est également l'une des plus puissantes du marché et équipe déjà le Samsung Galaxy S23 Ultra dont nous avons vanté les mérites sur la partie performances. Nul doute que le Honor Magic 5 Pro disposera d'excellentes performances si l'optimisation du processeur est bien intégrée au téléphone.

Pour la photographie, Honor compte à nouveau sur une stratégie de trois objectifs regroupés dans un grand bloc au dos du téléphone. Ces trois caméras ont déjà été passées en revue par le laboratoire d'analyses de DXomark et obtenu la meilleure note du classement de 152, détrônant le Huawei Mate 50 Pro (avec un score de 149) et le Google Pixel 7 Pro (147).

Les trois objectifs photo du Honor Magic 5 Pro sont les suivants :

Caméra principale grand angle de 50 Mpx.

Caméra ultra grand angle de 50 Mpx.

Téléobjectif x3 de 50 Mpx.

A quel prix sera disponible le Honor Magic 5 Pro ?

Le Honor Magic 5 Pro sera disponible à partir de 1199€ avec une seule configuration 12 + 512 Go. Le Honor Magic 5 Pro entend bien jouer dans la cour des grands, et cela se ressent sur son prix. A l'image du S23 Ultra et de l'iPhone 14 Pro Max, le prochain téléphone de chez Honor dépassera les 1000 € à son lancement, mais avec un stockage supérieur à ses concurrents.

Des offres de précommandes seront certainement proposées sur le Honor Magic 5 Pro avant sa sortie. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec les différents bonus ainsi que les disponibilités de l'appareil.

Le Honor Magic 5 Pro sera disponible en Europe à partir du second trimestre 2023 avec ouverture des pré-commandes au mois d'avril. Le téléphone ne dispose pas d'une date de sortie plus précise pour l'heure. Nous rajouterons les premières disponibilités chez les marchands spécialisés comme la Fnac ou Darty dès que le Honor Magic 5 Pro sera disponible. Seulement deux coloris seront proposés pour le téléphone à savoir le noir et le vert.