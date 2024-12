Le chargeur universel devient obligatoire : la liste des appareils concernés

Le chargeur universel va devenir une norme pour la plupart des appareils électroniques dès ce 28 décembre en France. Voici la liste des objets concernés.

Finies les longues discussions pour trouver le bon chargeur pour le bon appareil : chargeur d'iPhone, chargeur Samsung, de telle ou telle génération… pour finalement trouver... le mauvais !. Dès ce samedi 28 décembre 2024, en France, la plupart des appareils électroniques vendus devra pouvoir se recharger avec un chargeur universel, c'est-à-dire un USB-C.

La plupart des marques avait passé le cap il y a plusieurs années, en prévision de l'adoption de cette règle. Par exemple, l'adoption par Apple de l'USB-C pour recharger l'iPhone 15 ne vient pas de nulle part.

Le but de cette nouvelle règle, définie par décret il y a un an en France et qui découle d'une directive européenne, est notamment de réduire le nombre de déchets. En effet, les tiroirs remplis de chargeurs dont on ne sait que faire finissent dans les poubelles, alors qu'un chargeur unique pourrait être la solution. Selon la Commission européenne, 11 000 tonnes de déchets électroniques pourraient être évitées chaque année grâce à cette mesure.

Quels sont les appareils concernés ?

Dès le 28 décembre, les petits appareils électroniques vendus devront se recharger avec une prise USB-C. Le chargeur en question ne sera pas systématiquement inclus avec l'objet que vous achetez, mais cela devra être clairement indiqué sur l'emballage.

Sont concernés les téléphones portables, les tablettes, les liseuses, les casques audio, les appareils photo numériques, les écouteurs sans fil, les consoles de jeu, les GPS, les claviers, les souris, les enceintes portables… Seuls les ordinateurs portables ne sont pas encore touchés. Cette règle entrera en vigueur pour ces appareils plus gros le 26 avril 2026.

Concernant les appareils d'occasion, la réglementation n'est pas claire. En effet, si vous souhaitez acheter un iPhone 13 reconditionné, il aura l'ancien chargeur qui n'est pas un USB-C. "Le texte pourrait bien interdire la vente de mobiles reconditionnés ne disposant pas d'un port USB-C", estime le média spécialisé Les Numériques.