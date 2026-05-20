Attention à ces logiciels ultra populaires et gratuits, ils s'agit en réalité de virus bien déguisés

Télécharger ces logiciels peut conduire à de graves conséquences pour vos données personnelles et la sécurité de votre ordinateur.

Les chiffres de la cybersécurité en France ne sont pas fameux. En 2025, la CNIL faisait état d'une hausse toujours plus prononcée des cyberattaques sur le territoire. Avec plus de 6000 notifications de violations de données enregistrées en 2025, soit une hausse de 9,5% par rapport à 2024, les attaques en ligne se font de plus en plus fréquentes.

Si les pirates informatiques regorgent d'astuces en tout genre pour vous piéger, le journal Le Monde met actuellement en garde face à une stratégie bien ancienne. Baptisée "infostealers", ces attaques s'immiscent dans des logiciels ultra reconnus comme Photoshop ou Open Office pour infecter votre machine et voler vos données personnelles et bancaires. On vous explique comment vous protéger.

Si vous avez déjà cherché à acquérir de nouveaux logiciels payants pour votre ordinateur ou votre smartphone, vous avez certainement déjà pesté devant leurs tarifs parfois très élevés. L'achat d'une licence mensuelle à Photoshop coûte, par exemple, une vingtaine d'euros par mois. Microsoft, avec sa suite Office, est également payant avec des tarifs mensuels ainsi qu'un achat unique à plus d'une centaine d'euros.

C'est pourquoi on voit de plus en plus de pages web et vidéos YouTube aux noms très accrocheurs : "Photoshop gratuit", "Free OpenOffice - 100% safe" et bien d'autres sobriquets. L'objectif de ces initiatives est simple : vous faire croire que vous allez télécharger le véritable logiciel en question dans une version pirate gratuite. Si de tels fichiers crackés existent bel et bien, ils ne sont généralement pas trouvables sur des sites aussi réputés que YouTube.

Une fois les dits logiciels téléchargés, vous pourrez vous apercevoir que ces derniers ne se lancent pas du tout. Et pour cause : vous venez en réalité de télécharger un logiciel malveillant qui va aspirer toutes les données importantes de votre machine pour les envoyer à des pirates informatiques. Ces derniers vont alors revendre vos données sur le darkweb ou forums spécialisés, moyennant une dizaine d'euros (nous sommes peu de chose).

Le meilleur moyen de prévention face à ces faux logiciels reste encore votre méfiance. Si le logiciel que vous recherchez est trop cher, rien ne vous empêche de vous tourner vers les multiples alternatives gratuites qui existent en ligne. Pour Photoshop on retrouve notamment Gimp ou Photofiltre tandis que Open Office peut être remplacé par LibreOffice ou OnlyOffice.