Panne Google : Gmail et Youtube down ce lundi, une explication fournie

PANNE GOOGLE. De Gmail à Youtube, plusieurs services de Google ont été en panne pendant environ 30 minutes ce lundi 14 décembre 2020, à la mi-journée. Seul le mode connecté semblait impacté. Google a évoqué dans la soirée un problème avec son système d'identification...

[Mis à jour le 14 décembre 2020, à 19h07] Google a subi une panne mondiale, ce lundi 14 décembre 2020, qui a impacté de nombreux services à partir de 13 heures environ, heure française. Gmail, mais aussi Google Agenda, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Sites, Groupes, Hangouts, Chat, Meet, Valut, Currents, Formes, Cloud Search, Keep, Tascks, Voice, Google Discover ou encore Google Analytics ont été complètement inaccessibles. Tous les autres services majeurs de Google ont été touchés : Youtube, Youtube Music, Youtube TV, Discord, Classroom, Pokémon Go, Google Play, Nest, Google Home... Gmail a commencé à être de nouveau accessible à partir de 13h30 d'après nos observations. Les services de Youtube ont pour leur part peu à peu repris pour être à nouveau opérationnels vers 13h45 heure française.

Cette panne de Google n'a rien d'une panne anodine. Le retour complet à la normale aura d'ailleurs pris du temps, compte tenu de l'ampleur du problème. Le journal Le Monde a obtenu une explication de la firme de Mountain View en fin de journée. Google a en réalité subi "une panne de son système d'authentification d'une durée de quarante-cinq minutes environ", à compter de 12h47 heure française, a indiqué un porte-parole du géant américain au journal du soir. Cette panne est survenue "en raison d'un problème de quota de stockage interne. Les services exigeant que les utilisateurs se connectent ont connu des taux d'erreur élevés pendant cette période", avance encore cette source. "Le problème du système d'authentification a été résolu à 13 h 32, heure de Paris. Tous les services sont à présent rétablis"", a encore précisé le porte-parole de Google.

Avant cette communication indirecte de Google, la plateforme Google Workspace, qui offre plusieurs outils à visée professionnelle aux entreprises, avait indiqué sur Twitter en tout début d'après-midi être au courant "d'un problème permanent concernant plusieurs produits". Elle avait assuré que les équipes de Google enquêtaient sur cette panne. Le compte @GoogleWorkspace a, par la même occasion, communiqué une adresse sur laquelle on pouvait suivre l'état des différents services de la firme de Mountain View. Tous étaient revenus au vert sur cette page, à l'exception de Gmail, en orange, à 14h30.

We're aware of an ongoing issue with multiple products and our teams are investigating. Updates are being posted on the status dashboard: https://t.co/Y3OJ3Lg1ML — Google Workspace (@GoogleWorkspace) December 14, 2020

Un problème de serveur chez Google

Le moteur de recherches de Google, lui, ne semblait pas impacté par cette panne géante. Les recherches sont toujours restées possibles sur Google.com et Google.fr. Il semble aussi que la panne ne concernait bien que le mode "connecté", autrement dit seules les personnes connectées à leur compte Google ne pouvaient pas accéder aux services mentionnés ci-dessus. En se déconnectant de son compte Google ou en navigation privée, certains services sont en effet restés accessibles comme YouTube. Malheureusement, beaucoup des services impactés, à commencer par Gmail, impliquent justement d'avoir un compte et de s'y connecter...

Dès le début de la panne, de nombreux internautes ont remarqué et signalé le problème sur les réseaux sociaux, soucieux de savoir si cela provenait de leur connexion. Les sites de tracking de bug comme Downdetector, ont aussi rapporté de nombreux signalements à partir de 13 heures (françaises) environ. Mais Google la piste des difficultés de serveur a été très rapidement établie, une erreur dite "500" s'affichant pendant près de 30 minutes sur une grande partie de ces services. Concrètement, pendant ces quelque 30 minutes, un message s'affichait en ligne lorsque l'on tentait de se connecter à sa boîte mail ou à d'autres services du géant américain, indiquant : "Error 500 (Server Error)". Sur YouTube, on tombait sur le célèbre "Something went wrong..." de Google quand on tentait d'accéder à la page d'accueil.

Panne de Google mondiale, impact maximal

Le gros bug de Google a touché de nombreux pays d'Europe, mais aussi les Etats-Unis, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud selon le site spécialisé Tech Crunch. Et en ces temps de télétravail généralisé, ce bug pourrait y avoir un sérieux impact. Les services de messagerie de Gmail et Google Suite, utilisées par des millions de particuliers, mais aussi par de nombreuses entreprises, ont été inaccessibles pendant de longues minutes. C'était également le cas de services liés comme la messagerie instantanée Google Chat ou l'accès au Drive, qui permet un partage et une modification de documents en temps réel. Dans tous les cas, cette panne de Google est à la fois exceptionnelle et lourde de conséquence pour bien des activités chez les particulier comme chez les professionnels.

Ce n'est pas la première fois que les services de Google sont rendus indisponibles par une panne. Le 20 août dernier, des interruptions de service avaient duré plus de 40 minutes, dans le monde entier sur Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet et Google Voice. La firme américaine avait réagi rapidement, en apportant une mise à jour d'urgence puis en présentant ses excuses. Il semblerait que la panne survenue ce lundi soit d'une ampleur encore plus importante.

Il faut rappeler toutefois que les services de Google, qui génèrent une activité et un trafic en temps réel presque unique au monde, tombent rarement en panne. Elles sont peu fréquentes, Google ayant mis en place des garde-fous pour que la disponibilité de ses applications reste garantie. Cela étant, compte tenu du nombre massif d'utilisateurs de ses services ou des services tiers reposant sur sa plateforme, la moindre panne chez Google est très rapidement détectée et handicapante.