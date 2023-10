Google supplie ses utilisateurs d'arrêter d'utiliser les mots de passe, il a une solution bien plus fiable

Si les mots de passe ont longtemps été une norme sur Internet, ces derniers deviennent de plus en plus obsolètes. Le géant Google demande désormais à ses utilisateurs de changer de méthode.

Les mots de passe censés nous protéger depuis des années seraient-ils devenus dangereux ? C'est en tout cas ce qui ressort d'une actualité récente concernant Google. Le géant de la tech pousse de plus en plus ses utilisateurs à changer leurs habitudes en matière de cyber sécurité en insistant sur la dangerosité grandissante des mots de passe à l'ancienne.

Lorsque vous vous connectez à un site ou une application, il est désormais établi qu'il faut disposer d'un identifiant et d'un mot de passe que vous seuls devez connaître. Un premier problème vient naturellement se poser : la complexité de votre mot de passe. Chaque année, de nombreux rapports font état d'une multitude de mots de passe peu fiables et largement utilisés.

Qu'il s'agisse du traditionnel "0000" ou d'une suite de lettres dans l'ordre alphabétique, de nombreux internautes sous estiment la capacité des pirates informatiques à accéder à leurs données personnelles. Ajoutez à cela la mauvaise habitude des utilisateurs qui utilisent le même mot de passe sur une multitude de sites, et vous comprendrez les inquiétudes de Google.

Mais si la firme de Mountain View met en garde contre les mots de passe, c'est bien évidemment qu'elle dispose d'une solution toute trouvée : les passkeys.

Cette technologie, relativement récente et assez peu démocratisée, est pourtant déjà très présente au sein des applications Google ou même de l'iPhone. Lorsque vous créez un nouveau compte, il peut arriver que votre smartphone vous propose trois choix :

Créer votre propre mot de passe

Utiliser un mot de passe suggéré et relativement sécurisé

Utiliser un passkey

Si l'option "passkey" est choisie, Google utilisera désormais la méthode de verrouillage de votre téléphone pour vous connecter au service auquel vous êtes inscrit. Cela peut être la reconnaissance faciale ou l'empreinte de pouce. Vous pourrez alors accéder à votre nouveau service sans avoir à taper la moindre lettre sur votre clavier ! Une solution à la fois pratique et bien plus sécurisée que les vieux mots de passe puisqu'elle est directement liée à votre identité et ne peut pas être recopiée à l'écrit.