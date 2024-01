Les prix des box internet baisse enfin après 10 mois de hausse selon ce baromètre

Après de nombreux mois d'augmentation moyenne de leur prix, les abonnements et box fibre semblent enfin voir leurs tarifs diminuer cette année.

C'est la bonne surprise de cette nouvelle année pour celles et ceux qui recherchent un nouvel abonnement à une box internet. Selon le baromètre officiel du site Ariase, acteur de référence en comparaison de box internet et forfaits mobile, les tarifs sont à la baisse pour ce mois de janvier 2024. Et il s'agit de la première baisse après 10 mois de hausse consécutifs.

Si en janvier 2023, le prix moyen d'un abonnement fibre s'établissait à 28,67 euros, ce chiffre n'a cessé de grimper au cours de l'année après une petite décrue durant le début de l'été. Résultat : un coût moyen au plus haut en décembre 2023 avec un tarif moyen estimé à 32,66 euros.

Cette augmentation constante des prix des forfaits fibre est la conséquence logique de la fin des contrats promotionnels d'une durée d'un an lors de la souscription à un nouvel abonnement fibre chez l'ensemble des opérateurs (à l'exception de Free). La hausse des coûts des opérateurs, pour la logistique, les transports, les semi-conducteurs mais aussi l'énergie, aura aussi pesé sur cette augmentation. Une évidence en période d'inflation généralisée, mais aussi une première pour ce secteur en quasiment 10 ans.

Le site Ariase, spécialiste en comparatifs des prix d'abonnements internet et mobile, a observé une décrue rassurante pour ce mois de janvier 2024. Le tarif moyen des box internet est ainsi redescendu à une moyenne de 32,38 euros, soit près de 30 centimes de moins qu'en décembre.

"L'indice de prix, en baisse de 0,7% sur un mois, est néanmoins toujours en hausse de 12,9% sur un an depuis le saut tarifaire du mois de novembre 2023, lié à la fin des promotions sur 12 mois pour l'ensemble des opérateurs à l'exception de Free", écrit Ariase dans son communiqué.

Ariase explique notamment que cette baisse est liée à un changement de structure de prix de l'offre box chez RED by SFR, traduisant alors une baisse du coût de l'abonnement sur les 24 derniers mois. L'offre de la box RED by SFR revient ainsi à 24,99 euros par mois, comme c'était le cas en janvier 2022.

Il conviendra désormais de vérifier si la décrue connue en début d'année 2023 se poursuivra dans l'année ou si les prix vont repartir à la hausse après cette première baisse encourageante.