Méfiez-vous de cette nouvelle application qui va s'installer automatiquement sur votre PC et sera impossible à supprimer !

Microsoft a récemment annoncé la sortie prochaine de sa propre intelligence artificielle baptisée "Copilot". Cette dernière pose cependant quelques problèmes de confidentialité et d'installation.

Microsoft entend bien faire de l'ombre au célèbre ChatGPT. La firme a récemment annoncé la sortie imminente de sa propre solution basée sur l'intelligence artificielle. Baptisée "Copilot", cette nouvelle fonctionnalité est déjà intégrée aux solutions de "365 Office" ainsi que sur le navigateur web "Microsoft Edge" et sera bientôt disponible pour l'ensemble des ordinateurs sous Windows 11.

"Copilot" est cependant déjà sous le feu de quelques critiques puisque son arrivée sur votre ordinateur se fera automatiquement via une prochaine mise à jour. Cette dernière est prévue pour le 1er avril prochain, et il ne s'agit pas d'un poisson d'avril !

Baptisée "22H2", cette mise à jour est déjà en cours de test pour les utilisateurs inscrits à la bêta de Windows. Elle prévoit notamment l'intégration de "Microsoft Copilot" qui sera directement intégré à votre barre de tâche. Cette fonctionnalité, à l'instar d'un ChatGPT, se base sur l'intelligence artificielle pour vous assister dans toutes vos recherches et besoins. Il sera possible de lui poser des questions ou de lui formuler des requêtes.

Mais l'information qui a fait couler beaucoup d'encre est bien plus récente. Microsoft a également indiqué que "Copilot" sera intégré automatiquement à Windows et qu'il ne disposera pas de programme de désinstallation inclus. Vous ne pourrez donc pas supprimer la fonctionnalité de votre ordinateur à moins de passer par un éditeur de registre, mais la méthode est relativement complexe pour une majorité d'utilisateurs.

Cette nouvelle tombe également quelques jours après que plusieurs internautes aient remonté le fait que "Copilot" voit certaines actions et requêtes des utilisateurs, et ce, afin de les assister plus facilement. La firme indique toutefois que les informations retenues respectent toutes les règles en matière de confidentialité et fonctionnent comme les cookies d'un navigateur internet. Il est également possible de désactiver l'historique de "Copilot" dans les options de l'assistant.