Le prix des abonnements Twitch va grimper de 60% en octobre

Twitch annonce une nouvelle hausse des prix des abonnements sur son site. Cette dernière intervient seulement deux mois après la précédente hausse de tarifs.

Mauvaise nouvelle pour les streameurs sur Twitch et leurs abonnés. Le société vient d'indiquer par le biais d'un communiqué que le prix des abonnements sur le site et l'application mobile allait augmenter d'ici peu. Ce changement sera effectif à compter du 1e octobre prochain pour les nouveaux abonnés et du 1e novembre pour les renouvellements d'abonnement :

"A compter du 1e octobre, nous augmentons le prix des abonnements de tier 1 et des abonnements offerts en cadeau sur l'application mobile de 40 pays. Nous sommes en train d'avertir les streamers et abonnés concernés par mail."

Cette augmentation concerne, à minima, les Etats-Unis mais également d'autres pays encore non annoncés. La nouvelle n'a cependant pas tardé à faire grincer des dents au sein des différentes communautés de streamers.

Il convient cependant de noter que cette hausse ne concerne actuellement que les abonnements achetés via l'application mobile de Twitch sur Android et iOS. Cela pourrait être un moyen pour Amazon, détentrice de Twitch, de contrebalancer les tarifs des deux systèmes d'exploitation mobiles.

Cette augmentation passe le prix du sub tier 1 à 7,99$. Le prix de l'abonnement avait déjà augmenté au début du mois de juillet en passant de 4,99$ à 5,99$. Cela représente une augmentation de près de 60% en l'espace de seulement quatre mois pour la plateforme de diffusion de vidéos en direct.