Le réseau social X pourrait être banni du Brésil d'ici les prochaines heures

Après plusieurs années de mises en garde envers le réseau social, le Gouvernement du Brésil s'apprêterait à bloquer l'accès à X d'ici quelques jours.

Le réseau social X (formellement Twitter) pourrait bien faire ses adieux à l'une de ses plus grandes bases d'utilisateurs d'ici quelques jours. Un juge de la Cour suprême du Brésil vient d'envoyer un ultimatum envers le réseau social X et son propriétaire, le milliardaire Elon Musk.

Dans cette injonction datée du 28 août, le juge Alexandre de Moraes somme la compagnie de nommer un nouveau représentant légal pour l'entreprise et le réseau social X. Ce juge, plutôt réputé au Brésil, ajoute notamment qu'en cas de manquement de la part d'Elon Musk, cela conduirait à "une suspension immédiate des activités du réseau social."

De son côté, Elon Musk semble s'amuser de la situation. Le PDG de X multiplie les blagues et insultes envers le juge Alexandre de Moraes depuis quelques jours. Au travers de plusieurs posts et montages réalisés avec de l'intelligence artificielle, Elon Musk désigne son opposant comme "le dictateur du Brésil".

Pourquoi le Brésil veut-il interdire les activités de X ?

Bien que cette affaire ait pris davantage de proportions ces derniers jours, il faut remonte de quelques années en arrière pour la comprendre. Dès 2020, plusieurs membres de la Cour suprême du Brésil rapportaient une recrudescence de fake news et tweets mensongers à propos de l'épidémie de Covid-19. Une situation qui a finalement abouti à une injonction de la part du pays envers X à supprimer les posts de désinformation au sujet de l'épidémie.

En 2022, les choses s'accélèrent après les élections et la défaite du candidat Bolsonaro. Sur le réseau social X, plusieurs influenceurs et gros comptes de l'extrême droite brésilienne appelle à un coup d'état tandis que la Cour suprême tente de contrôler la situation, leur valant pour certains d'être très mal perçus sur X. Le juge Alexandre de Moraes n'aura alors de cesse de demander la fermeture de multiples comptes appartenant à des personnalités de la droite conservatrice brésilienne.

Cela nous ramène à ce mois d'août 2024. Le juge Alexandre de Moraes décide d'établir une enquête envers le représentant légal de X au Brésil suite à la multiplication de fausses informations sur le réseau social et la réactivation de plusieurs comptes interdits et reliés à Bolsonaro. En guise de réponse, Elon Musk a finalement fermé les bureaux de l'entreprise située au Brésil et accusé le juge de plaider la censure envers le réseau social et la liberté d'expression.