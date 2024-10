C'est l'objectif par excellence des hackers : cet outil que vous utilisez tous les jours doit être protégé absolument

Les pirates informatiques disposent de multiples techniques pour accéder à vos données. Mais il y a une chose que vous utilisez tous les jours et qui les intéresse tout particulièrement.

Cet article a été publié dans le cadre d'un partenariat avec le Cybermoi/s, événement organisé par Cybermalveillance.gouv.fr pour sensibiliser aux enjeux de cybersécurité.

Des arnaques informatiques, il en existe aujourd'hui beaucoup. Qu'il s'agisse du bon vieux faux SMS, de l'usurpation d'identité ou du QR code falsifié, les hackers font preuve d'une grande ingéniosité lorsqu'ils désirent consulter et subtiliser vos données personnelles. Bien évidemment, leur but à plus ou moins long terme est de pouvoir accéder à vos informations les plus sensibles, à commencer par vos données bancaires pour vous extirper de l'argent. Mais pour cela, il leur faut souvent atteindre un premier outil précis que vous devriez protéger coûte que coûte.

On a tendance à le négliger, mais c'est bien l'accès à votre boite mail qui est souvent la première étape du piratage le plus douloureux. Dans bien des cas, les hackers vont chercher à accéder à votre messagerie personnelle pour pouvoir, par la suite, atteindre d'autres services. Quand on y pense, c'est assez logique : la majorité de vos comptes personnels, chez des marchands, des opérateurs, des services publics, ou même à votre banque, ont été créés à partir de votre adresse mail. Si un hacker est parvenu à pénétrer dans votre boîte mail, il devrait tôt où tard arriver à se connecter à bien d'autres services.

En cause : la fonction "Mot de passe oublié" utilisée par de nombreux services et qui consiste à reconfigurer un mot de passe en entrant une simple adresse e-mail. Une fois que le lien servant à se créer un nouveau mot de passe est envoyé sur votre mail et récupéré par un pirate, il lui sera des plus faciles de se connecter à votre place. Sans compter les validations de connexion, qui sont elles aussi envoyées... sur votre boite mail !

C'est pourquoi, la plateforme que vous devez protéger le plus possible est bel et bien votre boite mail. Cette dernière doit donc disposer d'un identifiant et d'un mot de passe renforcés. Il est également vivement conseillé de modifier le mot de passe de votre boite mail de temps en temps (si possible tous les 6 mois) et de vérifier sur des sites comme haveibeenpwned si votre compte est compromis ou concerné par une récente faille de sécurité. Pour rappel, un bon mot de passe est long, compliqué à deviner, dispose de lettres minuscules et majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Il ne doit surtout pas faire référence à quelque chose de votre entourage comme une date d'anniversaire ou le prénom d'un de vos proches.

Pour une protection encore plus efficace, certaines boites mail proposent une double authentification. Cela permet de confirmer les nouvelles connexions via un SMS ou une autre adresse mail. Pour savoir comment ajouter cette protection, tapez simplement "double authentification" ainsi que votre service de messagerie sur Google pour connaitre la marche à suivre.