Apple Intelligence : comment l'installer en France avant sa sortie officielle

Alors qu'Apple a annoncé la sortie de son intelligence artificielle en avril 2025, il est toujours possible d'en profiter dès à présent en Europe via quelques manipulations.

Apple Intelligence a beau être au centre du nouvel iPhone 16, la solution d'intelligence artificielle d'Apple n'est pas encore disponible en Europe. Sorti officiellement avec la mise à jour iOS18.1, Apple Intelligence ne sera proposé sur nos iPhone qu'a partir du mois d'avril 2025 selon la firme.

Pour autant, il existe des méthodes pour essayer Apple Intelligence en Europe. Ces dernières nécessitent quelques manipulations, mais elles permettent de prendre en main les premières fonctionnalités déjà déployées pour Apple Intelligence.

Apple Intelligence est plus ou moins déjà présent sur votre iPhone si vous êtes situé en Europe. Pour le faire apparaitre, il convient que votre iPhone dispose des dernières mises à jour et notamment la version 18.1 sortie au mois d'octobre 2024.

En vous rendant dans les paramètres de votre iPhone, vous devriez y trouver une partie intitulée "Apple Intelligence et Siri". Si vous êtes résident de l'UE, cette partie devrait vous décevoir puisque Apple Intelligence n'est pas encore disponible et il ne s'agit que du menu déjà prêt pour son déploiement en 2025.

Apple Intelligence s'affiche sur un iPhone dans l'Union européenne, mais n'est pas disponible © Apple / Linternaute

Pour pouvoir utiliser Apple Intelligence en Europe, vous devez au préalable :

Disposer d'un appareil compatible à savoir un iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max ou un iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max.

Créer un compte Apple avec une nationalité où Apple Intelligence est disponible. Pour créer un ID Apple américain, rendez-vous sur le site officiel d'Apple et renseignez les informations demandées. Nul besoin d'une carte de crédit ou d'une pièce d'identité.

Connecter votre iPhone compatible avec votre nouvel ID Apple. Pour changer de compte, rendez-vous dans vos paramètres iPhone, cliquez sur votre profil tout en haut puis sur la section "contenu multimédia et achat" où vous pourrez vous déconnecter. Renseignez alors votre nouveau profil.

Retournez alors dans les paramètres de l'iPhone et changez sa langue pour l'anglais (US).

Sélectionnez "English (United States)" pour la langue de Siri.

Retournez sur la partie "Apple Intelligence" dans vos paramètres pour pouvoir rejoindre la file d'attente de l'intelligence artificielle.

Notez que, malgré votre compte américain et la langue anglais, il est toujours possible de bénéficier d'un clavier AZERTY, mais également des températures en Celsius au lieu des Fahrenheit. Vous trouverez ces options dans "Réglages" > "Général" > "Langue et région".

Une fois cette manipulation effectuée, vous devriez pouvoir profiter d'Apple Intelligence comme si vous étiez aux Etats-Unis. Vous perdrez cependant les connexions liées à votre compte Apple habituel, mais il est toujours possible de jongler entre vos deux comptes dans les paramètres de votre iPhone.

Pour profiter d'Apple Intelligence sur iPad, la méthode est exactement la même. Vous devrez cependant disposer d'un iPad compatible avec la solution IA d'Apple et de la mise à jour iPadOS 18.1. Les iPad compatibles avec Apple Intelligence sont les suivants :

iPad Pro 11″ et 12,9" (2021)

iPad Pro M4 de 13″ (2024)

iPad Air 10,9″ (2022)

iPad Air 11 et 13″ (2024)

iPad Mini (2024)

Contrairement à l'iPad et l'iPhone, le Mac n'est pas considéré comme un appareil à monopole et réglementé par le DMA européen qui empêche le déploiement de Apple Intelligence en Europe. Il faudra cependant passer votre ordinateur Mac en langue anglaise puisque Apple Intelligence n'est, pour l'heure, disponible que dans cette langue !

Pour cela, rendez-vous dans "Réglages système" sur votre Mac et dans l'onglet "Général" pour y trouver la section "Langue et région" et passer en anglais. N'oubliez pas de passer cette langue en langue principale pour pouvoir profiter d'Apple Intelligence.

Apple Intelligence sur Mac ne fonctionne qu'en anglais. © Apple / Linternaute

Retournez ensuite dans les réglages et vous observerez que Siri dispose désormais d'une option Apple Intelligence. Profitez-en pour changer sa langue en anglais et vous pourrez ensuite rejoindre la liste d'attente pour profiter de l'intelligence artificielle de la firme.

Quelles sont les fonctionnalités Apple Intelligence déjà disponibles ?

Apple Intelligence se déploie petit à petit dans le monde. Toutes les fonctionnalités annoncées durant la keynote de septembre ne sont pas encore disponibles, mais il est déjà possible de :

Réécrire vos textes en ajustant le ton (professionnel, concis ou amical) ou en vérifiant la grammaire, le choix des mots et la syntaxe.

Un Siri amélioré avec une nouvelle interface et un bouton intégré à la barre des tâches sur Mac.

"Siri apple intelligence"

Une nouvelle application photo pouvant réaliser des montages et tris selon vos descriptions.

La correction de vos photos avec suppression d'un objet ou d'une personne indésirable sur votre cliché.

Le résumé de vos mails avec classement par priorité des mails les plus urgents. L'option "réponse intelligente" permet également de fournir des suggestions pour des réponses rapides aux mails identifiés.

L'enregistrement de contenus audio via les applications "Téléphone" et "Notes" avec possibilité de créer un résumé textuel.

D'autres fonctionnalités pour Apple Intelligence seront disponibles dans les prochains mois. La version européenne d'Apple Intelligence sera disponible en avril 2025 et la langue française arrivera dans la courant de l'année 2025.