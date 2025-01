Bbox WiFi 7 : Bouygues Telecom s'attaque à Free avec sa nouvelle box internet

Bouygues Telecom vient de dévoiler sa toute nouvelle Bbox. Cette dernière est notamment la première box internet à être certifiée entièrement compatible avec la norme WiFi 7.

Après avoir fuité il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, la nouvelle Bbox Ultym WiFi 7 de chez Bouygues Telecom a enfin été officialisée ce jeudi 16 janvier. Cette nouvelle box s'articule autour d'un point précis : la compatibilité totale avec la dernière génération de WiFi disponible : le WiFi 7.

Lors de la présentation officielle de la Bbox WiFi 7, Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, a insisté sur un point précis : "il s'agit de la première box internet à proposer du véritable WiFi 7, et non en partie seulement". Une façon peu dissimulé de pointer du doigt la concurrence, à savoir Free avec sa FreeBox Ultra qui présentait une compatibilité WiFi 7 avant même de pouvoir passer par les homologations officielles.

Afin d'être officiellement reconnue comme compatible avec le WiFi 7, la nouvelle Bbox Ultym de Bouygues Telecom s'axe sur plusieurs normes clefs telles que le WPA3, le 4KQAM ainsi qu'une largeur de 320 MHz en 6 GHz. La Bbox Ultym WiFi 7 intègre également le "Multi-Link Operation" (aussi appelé MLO) afin de permettre à un appareil de pouvoir se connecter à plusieurs bandes de fréquences.

La nouvelle Bbox Ultym WiFi 7. © Bouygues Telecom

Une nouvelle Bbox WiFi 7 au design vertical

Cela fait depuis 2020 que Bouygues Telecom propose des box au format strictement vertical (et ne pouvant être placées autrement). L'opérateur ne change pas son fusil d'épaule et propose donc une nouvelle fois une Bbox pouvant se placer verticalement. L'ensemble des connecteurs sont répartis à l'arrière bas de l'appareil, ce pourquoi il n'est pas possible de la coucher sur le dos.

© Bouygues Telecom

Si vous observez l'avant de la Bbox Ultym WiFI 7, vous ne remarquerez aucun bouton de commande. Bouygues Telecom a doté sa nouvelle box d'un panneau tactile qui vous permet de piloter la machine et d'afficher les informations dont vous avez besoin, notamment le QR Code de connexion.

Toujours côté design, la nouvelle Bbox Ultym WiFi 7 dispose d'un système de refroidissement passif. Comprenez par là qu'elle n'embarque aucun ventilateur interne et que la chaleur se disperse naturellement par les trous présents à l'arrière de la box. Cela permet notamment de réduire drastiquement le bruit émis par l'appareil.

La possibilité de connecter jusqu'à 190 équipements et un débit accru

Parmi les promesses adressées par Bouygues Telecom envers sa nouvelle Bbox Ultym WiFi 7, on retrouve bien évidemment un débit amélioré et pouvant monter jusqu'à un maximum théorique de 8 Gbit/s en connexion filaire (contre 2 Gbits/s avec le WiFi 6E). L'intégration du MLO permet à la Bbox Ultym WiFi 7 de pouvoir connecter également jusqu'à 190 appareils.

Le nouveau design de l'appareil permet cependant de disposer de moins de ports Ethernet que les précédentes générations puisqu'elle embarque deux ports Ethernet 1 Go et un port Ethernet 10 Go. Bouygues Telecom s'est justifié quant à ce choix en expliquant qu'il résultait d'une étude de sa clientèle qui utilise généralement moins de trois ports Ethernet.

Un prix en hausse, mais une disponibilité quasi immédiate

Cette nouvelle Bbox Ultym WiFi 7 de chez Bouygues Telecom est disponible à partir de 44,99 euros par mois pendant la première année avant de passer à 51,99 euros par mois. Une hausse de tarif de deux euros par rapport à la Bbox WiFi 6E qui reste toujours proposée par l'opérateur. A noter que les clients de l'offre mobile B.iG gardent le tarif de 44,99 par mois même après la première année. La nouvelle Bbox Ultym WiFi 7 sera disponible en France ç partir du 27 janvier prochain dans les boutiques Bouygues Telecom.