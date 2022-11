Paris Games Week 2022 : programme, jeux, invités... Le résumé

PARIS GAMES WEEK. Après deux années d'absence, la PGW est de retour Porte de Versailles pour célébrer le jeu vidéo dans toutes ses formes. Toutes les informations essentielles sur le sujet, c'est juste ci-dessous.

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 12h45] Le plus français des salons du jeu vidéo a lieu cette semaine ! La Paris Games Week est de retour après deux années d'annulation consécutives en raison de la pandémie de coronavirus. Les joueuses et les joueurs peuvent s'y réunir pour découvrir les stands de certains des plus gros acteurs du marchés, avec la présence remarquée de Playstation, Xbox et Nintendo cette année. Produits dérivés, tests de prochaines sorties, évènements Esport, on vous détaille le programme de la semaine en détail ainsi que toutes les informations essentielles sur l'évènement juste ci-dessous.

La Paris Games Week se tiendra entre le 02 et le 06 novembre 2022, tous les jours de 08h30 à 18h30. Les différents exposants vous accueilleront sur leurs stands au Parc des expositions Paris Expo, Porte de Versailles à Paris. Différents espaces sont prévus en fonction de vos envies, avec notamment un espace famille qui vous permettra de vous reposer entre différentes activités.

Si vous souhaitez vous aussi participer au salon de la Paris Games Week 2022, sachez que la billetterie est ouverte et vous propose déjà de récupérer vos places. Les places sont proposées à 19 € la journée plein tarif, et à 15 € en tarif réduit (-18 ans, étudiants, personne en situation de handicap) Rendez-vous sur le site officiel de la billetterie de la Paris Games Week à cette adresse pour acheter vos billets. Notez qu'aucun billet ne sera vendu sur place, il vous faudra posséder votre prévente obligatoirement pour accéder à l'évènement. Aussi, les billets de la PGW 2022 ne sont ni échangeables, ni remboursables.

La billetterie de la PGW

Pour vous rendre à la Paris Games Week 2022, vous devrez en premier lieu vous rendre au Pavillon 1 du Parc des expositions Paris Expo qui se trouver au 1 place de la Porte de Versailles à Paris 15e. Différents moyens s'offrent à vous pour rejoindre l'évènement, du métro à la voiture en passant par le tramway et le vélo.

En voiture : Suivre Porte de Versailles depuis l'A1, l'A2, l'A3, l'A4, l'A6, l'A10, l'A14, l'A15 et le Boulevard Périphérique. Un parking se trouve sous le Parc des Expositions.

Suivre Porte de Versailles depuis l'A1, l'A2, l'A3, l'A4, l'A6, l'A10, l'A14, l'A15 et le Boulevard Périphérique. Un parking se trouve sous le Parc des Expositions. En métro : Ligne 12 Station Porte de Versailles, Ligne 8 Station Balard

Ligne 12 Station Porte de Versailles, Ligne 8 Station Balard En bus : Ligne 39 et Ligne 80 arrêt Porte de Versailles

Ligne 39 et Ligne 80 arrêt Porte de Versailles En tramway : Ligne 3 et Ligne 2 arrêt Porte de Versailles

Ligne 3 et Ligne 2 arrêt Porte de Versailles En vélib : Station au 2 rue Ernest Renan, Station au 42 Boulevard Victor, Station au 12 Square Desnouettes

Lors de cette semaine de festivités nous retrouveront bien évidemment différentes activités proposées par les partenaires de l'évènement. Elles regroupent des compétitions d'Esport, des instants de rencontre avec différentes personnalités et influenceurs du net, des présentations de jeux et différents stands pour tester les prochaines et dernières sorties vidéoludiques. Le cosplay sera quant à lui à l'honneur du côté du stand Imagin'Con. On peut aussi compter sur les stands des nombreux partenaires de l'évènement, parmi lesquels on retrouve Capcom, Square Enix, Nintendo, Xbox, Playstation, SEGA, Bandai Namco et Ubisoft. Chacun compte proposer des opportunités de tester les dernières sorties de leurs studios et leurs studios partenaires. Par exemple, Capcom présentera le futur Street Fighter 6 sur son stand. On fait le point sur les jeux à tester à la PGW 2022 juste un peu plus bas dans cet article.

Mercredi 2 novembre

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre

15h10 : Skyrroz (2.6M d'abonnés sur YouTube), Kaatsup (1.6M d'abonnés sur TikTok), Linca et Little Big Whale nous offrirons un 2 contre 2 sur Call of Duty sur la scène PGW Fnac

Samedi 5 novembre

15h30 : Domingo (1.5M d'abonnés sur Twitch) défiera son équipe sur League of Legends sur la scène PGW Fnac

Demi-finale (1) de la Coupe de France de League of Legends sur la scène PGW Fnac

Dimanche 6 novembre.

17h10 : Fuze III (2.6M abonnés YouTube) affrontera ses abonnés sur Minecraft sur la scène PGW Fnac

Demi-finale (2) de la Coupe de France de League of Legends sur la scène PGW Fnac

On vous le disait un peu plus haut, la Paris Games Week s'associe cette année à différents mastodontes du monde du jeu vidéo, fabricants et studios confondus. On retrouvera donc Sony, Nintendo et Xbox à leurs stands respectifs durant l'évènement, vous offrant d'aller découvrir certaines des prochaines sorties de leurs éditeurs et développeurs partenaires. Mais ce n'est pas tout, différents grands studios comme Capcom, Ubisoft, Square Enix, SEGA et bien d'autres vous proposent de rejoindre leurs stands pour tester certains titres très attendus. La liste des jeux de la Paris Games Week 2022 :