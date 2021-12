Nintendo Switch : quels jeux et pack offrir à Noël ?

NINTENDO SWITCH. Ca y est, plusieurs années après sa sortie, la console hybride Nintendo Switch baisse enfin de prix chez plusieurs revendeurs. Une superbe occasion pour mettre la main dessus pour pas cher.

[Mis à jour le 07 décembre à 14h33] La Nintendo Switch est toujours très plébiscitée à l'approche des fêtes de fin d'année. La célèbre console hybride de chez Nintendo dispose toujours de jolis packs et jeux à offrir lors de Noël, et qui peuvent plaire à un large public. Que vous vouliez faire un cadeau à un petit ou grand enfant gamer, il est difficile de ne pas faire plaisir en offrant la console de jeu vidéo la plus vendue du moment !

Plusieurs packs sont disponibles pour la Nintendo Switch. Sa version classique ne dispose pas de jeu intégré, mais est proposée en deux coloris (rouge/bleu et noir). Les plus petits budgets pourront également se pencher sur sa petite soeur, la Nintendo Switch Lite, disponible pour 100 euros de moins, mais uniquement jouable en mode portable. Les joueurs les plus exigeants peuvent, quant à eux, se tourner vers le tout dernier modèle de Nintendo Switch Oled.

Nintendo Switch avec paire de Joy-Con Rouge Néon et Bleu Néon 269,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Quels packs acheter avec la Nintendo Switch ?

La Nintendo Switch est un cadeau idéal pour Noël. Son catalogue de jeux et ses fonctionnalités lui permettent de s'adresser à tout type de joueur. Si vous désirez (vous) offrir la Nintendo Switch pour les fêtes de fin d'année, il vous convient de regarder l'ensemble des packs disponibles avec cette dernière. Ces derniers disposent tous de la console de base avec ses manettes Joy-Con détachables, et la possibilité de jouer en mode portable ou sur une télévision. Le pack de base, commercialisé depuis 2017, est toujours trouvable aux alentours de 269,99 euros dans deux coloris différents.

Nintendo Switch 2019 + Joy-Con Néon Cdiscount 269,99 € Voir

Fnac 269,39 € Voir

Boulanger 299,98 € 279,98 € Voir

Rakuten 298,80 € Voir

Rue du Commerce 299,00 € Voir

Micromania 299,99 € Voir

Console Nintendo Switch Grise Amazon 269,99 € Voir

Cdiscount 269,99 € Voir

Fnac 269,39 € Voir

Micromania 299,99 € Voir

Boulanger 299,99 € Voir

Rakuten 318,73 € Voir

Rue du Commerce 318,95 € Voir

Le premier pack spécial de la Nintendo Switch dispose d'un des jeux les plus appréciés par les amateurs de sport. Vous y retrouverez la console Nintendo Switch, le jeu Ring Fit Adventure, et les accessoires qui vous permettront d'en profiter pleinement chez vous. Ce jeu, très original, vous permet de vivre une véritable aventure vidéoludique tout en réalisant différents exercices sportifs de cardio et de musculation. Un concept original et hilarant pour petits et grands !

Console Nintendo Switch+ring fit Amazon 439,00 € 324,99 € Voir

Fnac 329,39 € Voir

Cdiscount 349,99 € Voir

Micromania 359,99 € 349,99 € Voir

Boulanger 359,99 € Voir

Rakuten 400,15 € Voir

L'autre grand pack de la Nintendo Switch est assez récent. Il comporte notamment la console et l'un de ses jeux les plus vendus : Mario Kart 8 Deluxe. A vous les courses endiablés au volant de votre kart et dans la peau de votre personnage préféré de l'univers Mario ! Ce pack est très intéressant si vous voulez jouer à un de meilleurs titres de la console, sans avoir besoin de l'acheter en plus de cette dernière. Notez que ce pack existe également avec un abonnement de 3 mois au service Nintendo Switch Online, qui vous permet notamment de jouer en ligne.

Nintendo Switch Néon + Mario Kart 8 Deluxe 315 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pack nintendo switch + mario kart 8 deluxe (code + abonnement 3 mois) Amazon 322,50 € Voir

Rakuten 349,99 € Voir

Fnac 389,90 € Voir

Quels packs acheter avec la Nintendo Switch Lite ?

Vous voulez une Nintendo Switch, mais votre budget est un peu serré, et vous ne comptiez pas jouer sur votre télévision ? La firme japonaise a pensé à vous avec la Nintendo Switch Lite. Cette dernière est capable de lire la majorité des jeux de la Nintendo Switch, mais ne dispose pas d'un dock qui lui permet d'être utilisée sur une télé. Vous l'aurez compris : il s'agit exclusivement d'une Switch portable.

La Nintendo Switch Lite ne dispose que d'un seul pack avec un jeu inclus (Animal Crossing). Mais cette console portable a plusieurs couleurs qui pourront plaire aux gamers, ainsi qu'une édition spéciale pour la sortie des remakes de Pokémon Diamant et Perle ! Attention toutefois car les stocks sont limités.

Nintendo Switch Lite Turquoise Fnac 199,92 € Voir

Cdiscount 205,39 € Voir

Micromania 219,99 € Voir

Rue du Commerce 220,62 € Voir

Rakuten 234,72 € Voir

La Redoute 252,19 € Voir

Console Nintendo Switch Lite Corail 229,99 € 199,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Nintendo Switch Lite Corail + Animal Crossing New Horizons Rakuten 249,00 € Voir

Micromania 249,99 € Voir

Cdiscount 299,90 € Voir

Fnac 317,05 € Voir

Amazon 249,99 € 320,99 € Voir

Quel pack acheter avec la Nintendo Switch OLED ?

Vous êtes un gamer exigeant, et vous souhaitez jouer sur la meilleur Nintendo Switch sortie à ce jour. Cela tombe bien, puisque le tout dernier modèle de Nintendo Switch OLED est disponible chez plusieurs revendeurs spécialisés à un joli prix. Pour rappel, cette version dispose notamment :

D'un écran OLED 7 pouces (6,2 pour la Switch classique).

D'une nouvelle station d'accueil avec un port Ethernet et une capacité de stockage interne doublée pour atteindre 64 Go.

Un nouveau support bien plus grand pour poser la console sur une surface plane.

Autant de petits ajouts qui améliorent grandement la qualité de la Nintendo Switch et son usage au quotidien. Pour le reste, les performances sont les mêmes que sur la version classique, et les accessoires et jeux fonctionnent parfaitement avec le modèle OLED, qui est disponible en deux coloris, et en pack avec un jeu.

Nintendo Switch OLED - Console de jeux - Full HD - blanc Rakuten 309,00 € Voir

Amazon 364,99 € 319,99 € Voir

Fnac 319,39 € Voir

Cdiscount 339,99 € Voir

Micromania 349,99 € Voir

NINTENDO SWITCH (modèle OLED) avec Joy-con bleu néon/rouge néon Amazon 364,99 € 310,49 € Voir

Cdiscount 339,99 € Voir

Micromania 349,99 € Voir

Fnac 389,99 € Voir

Rakuten 465,07 € Voir

Quels jeux Nintendo Switch offrir à Noël ?

Avec près de 5 ans d'existence, la Nintendo Switch bénéficie de nombreux jeux compatibles qui plairont à tout type de public. Parmi les plus gros hits de la console, nous sommes obligés de citer The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui a su réinventer le genre même du jeu d'aventure/exploration. Les amateurs de jeux décomplexés et funs apprécieront s'amuser sur Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros Ultimate. Les joueurs plus "posés" et désireux de vivre une petite vie tranquille sur une île déserte pourront craquer pour le cultissime Animal Crossing : New Horizons.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild Amazon 51,95 € Voir

Cdiscount 51,95 € Voir

Boulanger 69,99 € 54,99 € Voir

Fnac 54,99 € Voir

Darty 67,20 € Voir

Mario Kart 8 Deluxe Cdiscount 69,99 € 41,99 € Voir

Amazon 69,99 € 44,49 € Voir

Boulanger 49,99 € 44,99 € Voir

Electro Dépôt 49,97 € Voir

Fnac 59,99 € 49,96 € Voir

Darty 54,42 € Voir

Super Smash Bros Ultimate Amazon 51,99 € Voir

Cdiscount 51,99 € Voir

Boulanger 54,99 € 52,99 € Voir

ANIMAL CROSSING NEW HORIZ Cdiscount 69,99 € 40,99 € Voir

Amazon 61,99 € 44,49 € Voir

Boulanger 59,99 € 44,99 € Voir

Darty 60,39 € Voir

Si vous désirez offrir un des jeux les plus récents de la Nintendo Switch, vous pouvez compter sur Metroid Dread. Ce très exigeant jeu de tir/plateforme a ravi la presse spécialisée et les joueurs avec son univers futuriste et sa difficulté. Difficile également de ne pas citer les derniers remakes de Pokémon Perle Scintillante et Diamant Étincelant tant la franchise est désormais culte dans le monde entier !

Jeu Switch Nintendo Metroid Dread Boulanger 59,99 € 44,99 € Voir

Darty 63,91 € Voir